13 مركزا بالسويس للكشف عن الأمراض غير المعدية وفيروس سي

أعلن الدكتور لبيب محمد كمال وكيل وزارة الصحة بالسويس أن المحافظة قد بدأت فى تنفيذ استراتيجية وزارة الصحة، بتخصيص 13 مركزا يتم من خلالها تنفيذ ما أعلنه الدكتور أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة والسكان البدء في إجراء أول مسح طبي شامل للأمراض غير المعدية "السكر، والضغط، والسمنة" للكشف المبكر على هذه الأمراض وتحديد نسب الإصابة بها، بالإضافة الى المسح الطبي الشامل لفيروس سي من خلال 87 نقطة تمركز طبي على مستوى الـ 26 محافظة، بالإضافة الى 180 مركز طب أسرة اخرين لضمان الوصول الى المستهدفين.



يأتي ذلك ضمن الحملة القومية الموسعة للقضاء على فيروس"سى" 2020 والتى بدأت يوم 13 فبراير الماضي، فى إطار مبادرة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية لإعلان مصر خالية من فيروس سي.



وأكد الدكتور لبيب أن وزير الصحة والسكان قد طالب بأن المسح الطبي سيشمل المسح لـ 4 أمراض، ليكون أكبر مسح على مستوى العالم، حيث يستهدف 43 مليون مواطن خلال عامين والانتهاء منه 2020، لافتًا إلى أن الحملة تستهدف الفئة العمرية من 18 إلى 59 عامًا، أي حوالي 50 مليون مواطن.



وقال لبيب إن البيان الصحفي للوزارة، اكد أنه تم إضافة 180 مركز طب أسرة فى محافظات الجمهورية لاستقبال المواطنين، بجانب 87 نقطة تمركز، ليصبح العدد الإجمالي 276 موقعا، وذلك لضمان الوصول للمستهدفين وإعلان مصر خالية من فيروس سي 2020.



وعن مراحل الكشف على المواطن.. يبدأ أولا التسجيل بالرقم القومي ويتبعها قياس الضغط والوزن والطول وسحب عينات الدم لعمل كشف السكر العشوائي وتحليل فيروس سي واخيرا يتم اعلان النتيجة في المركز الخاص بالمريض وإبلاغه هاتفيا بإصابته من عدمه وفي حالة ثبوت الإصابة بفروس سي يتم أخذ جواب تحويل لوحدة الفيروسات الكبدية التابعة لمحل إقامته لاستكمال العلاج، بالإضافة الى في حالة ثبوت نتيجة ارتفاع في ضغط الدم 90/140 ونتيجة تحليل السكر أكثر من 200 يتم تحويلهم بخطاب موجه لأقرب مستشفى علاجي.



وأشار لبيب أن الدكتورة ماجدة طنطاوي رئيس الادارة المركزية للطب العلاجي قد أكدت عن أنه تم توفير الكواشف اللازمة لإجراء اختبارات جلوكوز الدم "السكر" 540 الف كاشف وعدد اختبارات فيروس سي "الاليزا" 540 الف كاشف وعدد اختبارات الحمض النووي لفيروس سي "PCR" 26 الف و400 كاشف والأنابيب المستخدمة لتحليل الدم بأنواعها 2 مليون و160 الف انبوبة وعدد حوامل الانابيب 540 الف حامل و540 الف سن سحب العينة وذلك لامكانية إجراء كافة الفحوصات الطبية المطلوبة.