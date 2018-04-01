الانتهاء من تركيب برجين بتوشكي تعرضا للسقوط نتيجة العاصفة الترابية

قال المهندس أحمد فتحى رئيس قطاع المشروعات بالشركة المصرية لنقل الكهرباء أنه تم الانتهاء من تركيب برجين للكهرباء من إجمالي 4 أبراج فى توشكي كانت قد تعرضت للسقوط نتيجة العاصفة الترابية التي شهدتها أسوان مؤخرًا.



وسوف تستكمل فرق الصيانة تركيب البرجين الآخرين ثم رفع أسلاك الكهرباء عليها، تمهيدا لإعادة توصيل التيار، وبالتوازى سوف يتم زيادة عدد فرق الصيانة لتصل إلى 5 فرق من أجل سرعة الانتهاء من إعادة الكهرباء إلى طبيعتها حيث تعمل هذه الفرق مع شركتين متخصصتين في تركيب أبراج الكهرباء منذ أول ضوء حتي آخر ضوء يوميًا.

