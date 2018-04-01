ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

مصرع وإصابة 5 متزلجين في انهيار ثلجي بجبال الألب في سويسرا

الأحد 01/أبريل/2018 - 02:07 م
صدى البلد
ا ش ا
أعلنت شرطة مدينة "كانتون فاليز" السويسرية اليوم /الأحد/ مصرع ثلاثة متزلجين وإصابة أثنين أخرين بجروح طفيفة في انهيار ثلجي بجبال الألب بجنوب سويسرا بعد ظهر أمس /السبت/.

وقالت الشرطة -حسبما ذكرت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية- إن عملية الإنقاذ كانت "صعبة للغاية" بسب أحوال الطقس السيىء وانعدام الرؤية، مشيرة إلى أنه تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، كما لفتت إلى أن ضحايا الحادث يحملون الجنسية الإسبانية.

وأضافت الشبكة أن مجموعة أخرى من المتزلجين رأوا الانهيار الثلجي واخطروا فرق الإنقاذ التي تمكنت من إنقاذ متزلجين إثنين والعثور على جثامين الثلاثة الأخرين.

ترشيحاتنا

السكة الحديد : ترشيد عدد من رحلات القطارات لزيادة عوامل الأمان

شاهد أحدث صورة لمريم ابنة شيرين عبد الوهاب.. اختلفت كثيرًا

محمد صلاح يكتسح استطلاعاً للرأي بشأن وضع صورته على غلاف «فيفا 2019»

سمير فرج: العثور على 4 آلاف نفق للإرهابيين خلال العملية الشاملة سيناء 2018

«خطة البرلمان»: زيادة الدعم بنسبة 15% فى الموازنة العامة الجديدة

حرب الكابلات البحرية تشتعل بين روسيا وأمريكا.. الذعر يندلع في البيت الأبيض ويمتد لأوروبا من تحركات لسفن روسية في أعماق البحار.. خبراء يؤكدون: كابلات الإنترنت الدولية سلاح موسكو «الأخطر» حالة وقوع حرب

للرجال و النساء « فياجرا» طبيعية فور تناولها

"اكسبريس": محمد صلاح خارج أجندة ريال مدريد وبرشلونة وباق في ليفربول

بالمستند.. ننشر أسماء مراكز الكشف عن الأمراض غير المعدية

أحمد حسن يستطلع رأي جمهوره بشأن عودته إلى الملاعب

إنبي يكشف حقيقة بيع رامي صبرى للأهلي

القوات المسلحة: مقتل 6 تكفيريين وتدمير 163 عبوة ناسفة و993 وكرا إرهابيا بسيناء .. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نجوم هوليوود يشاركون في جنازة "ستيفن هوكينج"

التنسيق الحضاري يدشن مشروع "حكاية شارع" بالتعاون مع محافظة القاهرة.. صور

وزيرة الهجرة تشارك في إطلاق كتاب مصور عن معاناة اللاجئين.. صور

صورة صلاح تتصدر صفحة الحساب الرسمي للدوري الانجليزي على "تويتر"

شاهد.. صورة «الناشئ» عصام الحضري في كفر البطيخ

فيديو

شكري: الأزمة الفلسطينية تتصدر المباحثات مع وزير الخارجية الأردني.. فيديو
وزير خارجية الأردن: انتخابات الرئاسة المصرية عكست إرادة المصريين.. فيديو
شاهد .. هدف محمد صلاح رقم 37 مع ليفربول هذا الموسم
تفاصيل إطلاق أول كتاب مصور لمنظمة المرأة العربية .. فيديو
الجامعة العربية: معظم لجان انتخابات الرئاسة فتحت أبوابها في الوقت المحدد.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع جذب المزيد من الاستثمارات لمصر بعد انتخابات الرئاسة؟

هل تتوقع جذب المزيد من الاستثمارات لمصر بعد انتخابات الرئاسة؟