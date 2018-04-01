مصرع وإصابة 5 متزلجين في انهيار ثلجي بجبال الألب في سويسرا

أعلنت شرطة مدينة "كانتون فاليز" السويسرية اليوم /الأحد/ مصرع ثلاثة متزلجين وإصابة أثنين أخرين بجروح طفيفة في انهيار ثلجي بجبال الألب بجنوب سويسرا بعد ظهر أمس /السبت/.



وقالت الشرطة -حسبما ذكرت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية- إن عملية الإنقاذ كانت "صعبة للغاية" بسب أحوال الطقس السيىء وانعدام الرؤية، مشيرة إلى أنه تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، كما لفتت إلى أن ضحايا الحادث يحملون الجنسية الإسبانية.



وأضافت الشبكة أن مجموعة أخرى من المتزلجين رأوا الانهيار الثلجي واخطروا فرق الإنقاذ التي تمكنت من إنقاذ متزلجين إثنين والعثور على جثامين الثلاثة الأخرين.

