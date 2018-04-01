الدفاع الروسية ترصد 12 انتهاكا للهدنة في سوريا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم /الأحد/ أن الجانب الروسي باللجنة الروسية - التركية للنظر في القضايا المتعلقة بانتهاك نظام وقف العمليات القتالية في سوريا، رصدت 12 حالة إطلاق نار خلال 24 ساعة بينما رصد الجزء التركي انتهاكا واحدا فقط.



وقيمت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الروسية (سبوتنيك) - الوضع في مناطق خفض التصعيد بالمستقر ، مضيفة أن الجانب الروسي رصد 5 انتهاكات في اللاذقية و5 في دمشق و2 في حلب فيما رصد الجانب التركي حالة إطلاق نار واحدة في محافظة اللاذقية.

وأشارت الوزارة - بحسب البيان - إلى استمرار إخراج المدنيين من منطقة دوما بإشراف مركز المصالحة الروسي عبر الممر الإنساني في مخيم الوافدين.

يذكر أنه منذ بداية الهدنات الإنسانية في منطقة الغوطة الشرقية خرج أكثر من 153 ألف شخص بإشراف مركز المصالحة.

