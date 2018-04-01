وزير الزراعة يصدر حركة تغييرات بالهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية

أصدر الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، حركة تغييرات بالهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية شملت، 6 من مديري العموم بالهيئة.





وقرّر وزير الزراعة تعيين المحاسب محمد أحمد عبد الحميد عبد الله، مديرًا عامًا للإدارة العامة للتفتيش العام بالهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية لمدة سنة، وفقًا للقرار الوزاري الذي حمل رقم 374 لسنة 2018، كما أصدر القرار رقم 375 لسنة 2018 بتعيين المحاسب أحمد شحاتة سليمان صبيح، مديرًا عامًا للإدارة العامة للشئون التجارية بالهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية لمدة سنة، والقرار رقم 376 لسنة 2018 بتعيين المهندس الزراعي عبد العزيز محفوظ إبراهيم مروان، مديرًا عامًا للإدارة العامة للإنتاج والتشغيل بمنطقة وسط الدلتا بكفر الشيخ بالهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية لمدة سنة.



