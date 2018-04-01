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أخبار البلد

وزير الزراعة يصدر حركة تغييرات بالهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية

الأحد 01/أبريل/2018 - 02:20 م
صدى البلد
جمال صلاح الدين
أصدر الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، حركة تغييرات بالهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية شملت، 6 من مديري العموم بالهيئة.

وقرّر وزير الزراعة تعيين المحاسب محمد أحمد عبد الحميد عبد الله، مديرًا عامًا للإدارة العامة للتفتيش العام بالهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية لمدة سنة، وفقًا للقرار الوزاري الذي حمل رقم 374 لسنة 2018، كما أصدر القرار رقم 375 لسنة 2018 بتعيين المحاسب أحمد شحاتة سليمان صبيح، مديرًا عامًا للإدارة العامة للشئون التجارية بالهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية لمدة سنة، والقرار رقم 376 لسنة 2018 بتعيين المهندس الزراعي عبد العزيز محفوظ إبراهيم مروان، مديرًا عامًا للإدارة العامة للإنتاج والتشغيل بمنطقة وسط الدلتا بكفر الشيخ بالهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية لمدة سنة.

وأصدر البنا القرار الوزاري الذي حمل رقم 377 لسنة 2018 بتعيين المحاسب بكري على صقر شاهين، مديرًا عامًا للإدارة العامة للمراجعة بالهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية حتى بلوغه السن القانونية المقررة لترك الخدمة، والقرار رقم 378 لسنة 2018 بتعيين المهندس الزراعي عادل محمد محمد خليل، مديرًا عامًا للإدارة العامة للإنتاج والتشغيل بالمنطقة الغربية بالإسكندرية بالهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية لمدة سنة، والقرار رقم 379 لسنة 2018 بتعيين المهندس الزراعي السيد صادق السيد نصار، مديرًا عامًا للإدارة العامة للتفتيش الحقلي بديوان عام وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لمدة سنة.

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