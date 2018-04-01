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أخبار البلد

الكهرباء: الحمل المتوقع اليوم 24 ألفا و600 ميجاوات

الأحد 01/أبريل/2018 - 02:07 م
صدى البلد
ا ش ا
ذكرت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن الحمل الأقصى المتوقع اليوم الأحد يبلغ 24 ألفا و600 ميجاوات مقابل 24 ألفا و500 ميجاوات أمس السبت الذي بلغ فيه الحمل الأدنى 16 ألفا و300 ميجاوات.

وكانت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة قد قامت بتفعيل عدد من الخدمات التي تقدمها لتيسير وتحسين طرق التواصل مع الجمهور لتلقى الشكاوى، وذلك من خلال عدد من التطبيقات سواء من خلال موقع الوزارة أو من خلال التليفون المحمول.

كما شاركت الوزارة في إطلاق مشروع التحصيل الإلكتروني لفواتير الكهرباء وشحن العدادات بهدف فتح قنوات جديدة للتيسير على المواطنين جنبا إلى جنب مع الخدمات التي توفرها الوزارة حاليا دون الاستغناء عن خبرات الكشافين والمحصلين التابعين للوزارة.

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