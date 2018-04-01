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أخبار العالم

البحرين تعلن عن أكبر اكتشاف للنفط في تاريخها

الأحد 01/أبريل/2018 - 02:12 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد قاسم
أعلنت مملكة البحرين اليوم الأحد عن اكتشاف نفط وغاز ويعد الأكبر في تاريخها.. ويعتبر هذا الاكتشاف الأول منذ عام 1932 عندما تم تدشين أول بئر للنفط في المملكة.

وذكرت وكالة الأنباء البحرينية أن ذلك جاء بتوجيه من العاهل البحريني، حمد بن عيسي آل خليفة، وذلك لإعطاء الأولوية القصوى لعمليات استكشاف النفط لزيادة موارد البحرين وفق المسيرة التنموية الشاملة التي اختطها جلالته.

وقد قامت اللجنة العليا للثروات الطبيعية والأمن الاقتصادي برئاسة ولي العهد البحريني، الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، بوضع الخطط التفصيلية للاستكشاف ومتابعة تنفيذها من خلال تسخير موارد شركات النفط الوطنية لمضاعفة عمليات الاستكشاف والتنقيب.

في غضون ذلك، علق وزير الخارجية البحريني، الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، على هذا الاكتشاف قائلًا: "اكتشف النفط في 1932 في عهد حمد بن عيسى ، واليوم أيضًا أكبر اكتشاف في تاريخ البحرين في العهد المبارك لحمد بن عيسى.. يا له من اسم مبروك على البلاد و العباد".

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