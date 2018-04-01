الفرق المشاركة ببطولة إفريقيا للطائرة «رجال» تشكر الأهلي بعد رحلة الأهرامات

وجّهت الفرق المشاركة ببطولة إفريقيا للطائرة «رجال» التي ينظمها النادي الأهلي حتى 6 أبريل الجاري، الشكر للنادي الأهلي واللجنة العليا المنظمة للبطولة بعد تلبية رغبتها في القيام بجولة سياحية ظهر اليوم الأحد في منطقة الأهرامات.





وأكدت الفرق المشاركة أن التنظيم الرائع والمثالي من جانب الأهلي أكمل اليوم حلقة جديدة من تلبية جميع رغباتهم والتي كان أبرزها زيارة الأهرامات.



