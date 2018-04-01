ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

الفرق المشاركة ببطولة إفريقيا للطائرة «رجال» تشكر الأهلي بعد رحلة الأهرامات

الأحد 01/أبريل/2018 - 02:13 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
وجّهت الفرق المشاركة ببطولة إفريقيا للطائرة «رجال» التي ينظمها النادي الأهلي حتى 6 أبريل الجاري، الشكر للنادي الأهلي واللجنة العليا المنظمة للبطولة بعد تلبية رغبتها في القيام بجولة سياحية ظهر اليوم الأحد في منطقة الأهرامات.

وأكدت الفرق المشاركة أن التنظيم الرائع والمثالي من جانب الأهلي أكمل اليوم حلقة جديدة من تلبية جميع رغباتهم والتي كان أبرزها زيارة الأهرامات.

وأوضحت الفرق المشاركة أن الأهلي قدم كل التسهيلات منذ اليوم الأول للوصول، والأمر اكتمل اليوم بالجولة الترفيهية التي تم تخصيصها لهم لزيارة منطقة الأهرامات.

ترشيحاتنا

الاهلي يسعى إلى عودة صالح جمعة

البدري: نرحب بعودة رمضان صبحي للأهلي ونرغب في ضم أفشة.. فيديو

شاهد.. بيان القوات المسلحة رقم 17 من العملية سيناء 2018

وزير التعليم ينعي تلميذة مدرسة بورسعيد.. و«خيري» يكشف ملابسات وفاتها

البدري فرغلي : حكم "علاوات المعاشات" نهائي وغير قابل للتأجيل

إنبي: لن نفرط في رامي صبري.. والحكم على قفشة مع المنتخب صعب

ننشر تفاصيل مفاوضات الزمالك المكثفة مع عماد متعب

مدرب الإسماعيلي: لا توجد أزمة مع عواد.. وهدفنا الفوز على الزمالك

بدون أدوية .. علاجات طبيعية من مطبخك لمحاربة ارتفاع الضغط

16 معلومة في البيان 17 القوات المسلحة.."فيديو"

مصرع طالب سقط من شرفة الطابق السادس من عقار في الإسكندرية

مصادر تكشف عن تكليفات السفارة الإسرائيلية لـ"سعد الدين إبراهيم"

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نجوم هوليوود يشاركون في جنازة "ستيفن هوكينج"

التنسيق الحضاري يدشن مشروع "حكاية شارع" بالتعاون مع محافظة القاهرة.. صور

وزيرة الهجرة تشارك في إطلاق كتاب مصور عن معاناة اللاجئين.. صور

صورة صلاح تتصدر صفحة الحساب الرسمي للدوري الانجليزي على "تويتر"

شاهد.. صورة «الناشئ» عصام الحضري في كفر البطيخ

فيديو

شكري: الأزمة الفلسطينية تتصدر المباحثات مع وزير الخارجية الأردني.. فيديو
وزير خارجية الأردن: انتخابات الرئاسة المصرية عكست إرادة المصريين.. فيديو
شاهد .. هدف محمد صلاح رقم 37 مع ليفربول هذا الموسم
تفاصيل إطلاق أول كتاب مصور لمنظمة المرأة العربية .. فيديو
الجامعة العربية: معظم لجان انتخابات الرئاسة فتحت أبوابها في الوقت المحدد.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع جذب المزيد من الاستثمارات لمصر بعد انتخابات الرئاسة؟

هل تتوقع جذب المزيد من الاستثمارات لمصر بعد انتخابات الرئاسة؟