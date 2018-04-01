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الشهاوي: سيناء خالية من الإرهاب بنهاية 2018.. فيديو

الأحد 01/أبريل/2018 - 02:09 م
صدى البلد
مي فهمي
أكد اللواء محمد الشهاوي، مستشار كلية القادة والأركان، أن الإرهاب في سيناء يلفظ أنفاسه الأخيرة وأن هناك نتائج إيجابية كبيرة على الأرض، متوقعا أن تكون سيناء خالية من الإرهاب تماما بنهاية عام 2018.

وقال "الشهاوي"، في مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم، الأحد، إن الإرهاب والإرهابيين عندما تم تجفيف منابع التمويل اتجهوا لزراعة النباتات المخدرة لإذهاب عقول الشباب والصرف على عملياتهم، مشيرا إلى أن القوات المسلحة تقوم باكتشاف وتدمير العبوات الناسفة التى كانت كثيرًا ما تلحق الأذى بالأبرياء في سيناء، ونجحت في قطع الاتصال بين الإرهابيين وبعضهم البعض، وبين من يقومون بدعمهم حتى الاستغاثات التي يطلقونها لطلب النجدة لا تصل إلى من يقومون بدعمهم.

وأضاف أن القوات المسلحة التى تحمل شعار "يد تبني وأخرى تحمل السلاح للقضاء على الإرهاب"، تشرف على مشروعات هامة وتقوم بمعركة البناء والتنمية، وتقوم بمواجهة الإرهاب، مؤكدا أن تأمين القوات المسلحة والشرطة لعملية الانتخابات رصاصة قوية وطلقة في قلب الإرهابيين.

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