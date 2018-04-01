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رياضة

رئيس نادي سويم بلوبال : الأهلي الأقرب للتتويج ببطولة إفريقيا للطائرة

الأحد 01/أبريل/2018 - 02:11 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
أبدي رئيس نادي سويم بلو بال Hugues ، بطل سيشل سعادته بزيارة الأهرامات اليوم،مشيرا إلى أن زيارة الأهرامات كانت أحد رغباته منذ الحضور إلى مصر مع فريقه للمشاركة في بطولة إفريقيا للطائرة رجال والتي ينظمها النادي الأهلي حتي 6 أبريل القادم.

وأضاف: البطولة رائعة للغاية وزيارة اليوم إلى الاهرامات أكملت سعادتنا بالتواجد في مصر.

وتوقع أن يتوج الأهلي بالبطولة الإفريقية هذا العام؛ لأنه الأفضل والأجهز، وهو ما أظهرته مباريات البطولة.

وأضاف: الأجواء في مصر رائعة للغاية وزيارة الأهرامات اليوم كانت خطوة رائعة لنا خاصة في ظل ضغط المباريات التي شاركنا بها في البطولة.

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