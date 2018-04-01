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رياضة

تعرف على فرق ربع نهائي بطولة الأندية الإفريقية للطائرة

الأحد 01/أبريل/2018 - 02:18 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
تحددت فرق دور ربع نهائي بطولة إفريقيا للطائرة رجال والتي ينظمها النادي الأهلي حتى 6 أبريل القادم بشكل رسمي بعد انتهاء منافسات المجموعات بمواجهة الأهلي وأسبوار الكونغولي والتي حسمها الأهلي بثلاثة أشواط نظيفة.

وبات من المنتظر أن تشهد منافسات دور الثمانية تواجد 8 أندية هي الأهلي وGsu والسجون الكينيين وأهلي بني غازي والسويحلي الليبيين وطلائع الجيش وسموحة والطيران.

وتقرر أن تكون منافسات دور الـ8 على النحو التالي:

الأهلي × Gsu الكيني.

سموحة × الطيران.

أهلي بني غازي × السويحلي.

طلائع الجيش × السجون الكيني.

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