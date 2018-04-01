تعرف على فرق ربع نهائي بطولة الأندية الإفريقية للطائرة
الأحد 01/أبريل/2018 - 02:18 م
تحددت فرق دور ربع نهائي بطولة إفريقيا للطائرة رجال والتي ينظمها النادي الأهلي حتى 6 أبريل القادم بشكل رسمي بعد انتهاء منافسات المجموعات بمواجهة الأهلي وأسبوار الكونغولي والتي حسمها الأهلي بثلاثة أشواط نظيفة.
وبات من المنتظر أن تشهد منافسات دور الثمانية تواجد 8 أندية هي الأهلي وGsu والسجون الكينيين وأهلي بني غازي والسويحلي الليبيين وطلائع الجيش وسموحة والطيران.
وتقرر أن تكون منافسات دور الـ8 على النحو التالي:
الأهلي × Gsu الكيني.
سموحة × الطيران.
أهلي بني غازي × السويحلي.
طلائع الجيش × السجون الكيني.