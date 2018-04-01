تعرف على فرق ربع نهائي بطولة الأندية الإفريقية للطائرة

تحددت فرق دور ربع نهائي بطولة إفريقيا للطائرة رجال والتي ينظمها النادي الأهلي حتى 6 أبريل القادم بشكل رسمي بعد انتهاء منافسات المجموعات بمواجهة الأهلي وأسبوار الكونغولي والتي حسمها الأهلي بثلاثة أشواط نظيفة.



وبات من المنتظر أن تشهد منافسات دور الثمانية تواجد 8 أندية هي الأهلي وGsu والسجون الكينيين وأهلي بني غازي والسويحلي الليبيين وطلائع الجيش وسموحة والطيران.



وتقرر أن تكون منافسات دور الـ8 على النحو التالي:



الأهلي × Gsu الكيني.



سموحة × الطيران.



أهلي بني غازي × السويحلي.



طلائع الجيش × السجون الكيني.

