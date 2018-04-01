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أخبار العالم

إصابة طالبين فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي ببلدة أبو ديس جنوب شرق القدس

الأحد 01/أبريل/2018 - 02:17 م
صدى البلد
ا ش ا
أصيب شابان فلسطينيان برصاص الاحتلال الإسرائيلي واثنان آخران بالرصاص المطاطي بالإضافة إلى عشرات الإصابات بحالات اختناق جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع خلال المواجهات التي اندلعت اليوم مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في محيط جامعة القدس في بلدة أبو ديس جنوب شرق القدس المحتلة.

وقالت مصادر طبية إن أحد الشابين المصابين برصاص الاحتلال إصابته خطيرة. فيما قال الهلال الأحمر الفلسطيني إن شابين أصيبا بالمطاط أحدهما إصابته فوق العين والآخر في الصدر، بالإضافة إلى عشرات المصابين بالاختناق بالغاز المسيل للدموع.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت شارع المدارس في البلدة بالقرب من حرم الجامعة، وتصدى لها الشبان بالحجارة، والزجاجات الفارغة، بينما استخدم جنود الاحتلال القنابل الصوتية الحارقة، والغازات السامة، والأعيرة النارية.

وقال شهود عيان إن الشبان تمكنوا من إحداث عدة فتحات في جدار الضم والتوسع العنصري القريبة من مباني الجامعة، في الوقت ذاته أشعل آخرون إطارات مطاطية ووضعوا عوائق في الشارع الرئيسي لعرقلة اقتحام آليات الاحتلال للمنطقة.

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