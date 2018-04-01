مفتي الجمهورية يشيد ببطولات الجيش والشرطة في حماية تراب الوطن

أشاد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، بالبطولات والتضحيات التي يقدمها رجال القوات المسلحة والشرطة في سبيل الدفاع عن تراب الوطن وحماية مقدراته، ومواجهة الجماعات والتنظيمات الإرهابية بكل بسالة وفداء حتى ينعم أبناء الوطن بالأمن والأمان.





ونعى مفتي الجمهورية ضابطًا ومجندًا استُشهدا، بينما أصيب ضابط صف ومجندٌ أثناءَ الاشتباكات وتطهير البؤر الإرهابية، خلال قيامهم بواجبهم الوطني والتصدي للتنظيمات والجماعات الإرهابية الضالة، وفقًا للبيان السابع عشر للقيادة العامة للقوات المسلحة، اليوم الأحد، في إطار العملية العسكرية الشاملة "سيناء 2018".





ودعا مفتي الجمهورية في بيانه الذي أصدره، اليوم الأحد، جموعَ الشعب المصري إلى وحدة الصف والتكاتف ودعم القوات المسلحة والشرطة بكل قوة في حربهما ضد جماعات الضلال والغدر والإرهاب.





وقال، إن الشعب المصري ينظر باعتزاز وإكبار للتضحيات والدماء الغالية التي يبذلها رجال الجيش والشرطة، خلال قيامهم بواجبهم الوطني، لتنفيذ خطة المجابهة الشاملة "سيناء 2018" لتطهير سيناء الحبيبة من أوكار الإرهاب وعصاباته وفلوله؛ من أجل أن تنعم مصرنا الغالية بالأمن والاستقرار، وكذلك قيامهم بواجبهم على أكمل وجه في حماية المقرات واللجان الانتخابية على مستوى الجمهورية في الانتخابات الرئاسية حتى يتمكن أبناء الوطن من الإدلاء بأصواتهم دون أدنى خوف.





وشدد المفتي على أن الإرهاب الآثم يسعى بكل قوة لنشر الخراب والدمار في كل مكان، وأنه يستهدف خير أجناد الأرض؛ لأنهم يتصدَّون بكل قوة لعملياتهم الإجرامية ويقدمون أرواحهم بطيب خاطر فداء لوطننا الغالي مصر.





وتقدّم مفتي الجمهورية بخالص العزاء للقوات المسلحة ولأسر شهيدي الواجب الوطني، سائلًا المولى -عز وجل- أن يتغمدهما بموفور رحمته، وأن يسكنهما فسيح جناته، وأن يلهم أهليهما وذويهما الصبر والسلوان، وأن يمنَّ على المصابين بالشفاء العاجل، وأن تنعم مصرنا الغالية بالأمن والاستقرار.





يذكر أن القيادة العامة للقوات المسلحة قد ذكرت في بيانها السابع عشر، اليوم الأحد، أنه "استكمالًا لتحقيق الأهداف المخططة للعملية فقد انتشرت عدد من المجموعات القتالية من القوات المسلحة والشرطة في محيط بعض المناطق التي تم تمشيطها بقطاعات العمليات لإحكام السيطرة الأمنية الكاملة عليها، ونتيجة للأعمال القتالية استشهد ضابط وجندي وأصيب ضابط صف وجندي.



