«أبوالغيط» يستقبل المنسق العام للحملة الانتخابية للرئيس السيسي

استقبل أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، السفير محمود كارم، المنسق العام لحملة إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي.





وأوضح الوزير المفوض محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، أن السفير كارم أوضح خلال اللقاء أنه مكلف رسميا بالإعراب للأمين العام عن خالص التقدير والاعتزاز بالدور الهام الذي لعبته بعثة جامعة الدول العربية لمتابعة الانتخابات الرئاسية المصرية برئاسة السفيرة هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد للجامعة لشئون الإعلام والاتصال، في متابعة وقائع العملية الانتخابية، خاصة في ظل النشاط الملحوظ الذي أبدته البعثة قبل وخلال فترة انعقاد الانتخابات، وحرصها في هذا الصدد على التواصل مع حملة إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي.



