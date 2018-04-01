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أخبار العالم

«أبوالغيط» يستقبل المنسق العام للحملة الانتخابية للرئيس السيسي

الأحد 01/أبريل/2018 - 02:21 م
صدى البلد
ا ش ا
استقبل أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، السفير محمود كارم، المنسق العام لحملة إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأوضح الوزير المفوض محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، أن السفير كارم أوضح خلال اللقاء أنه مكلف رسميا بالإعراب للأمين العام عن خالص التقدير والاعتزاز بالدور الهام الذي لعبته بعثة جامعة الدول العربية لمتابعة الانتخابات الرئاسية المصرية برئاسة السفيرة هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد للجامعة لشئون الإعلام والاتصال، في متابعة وقائع العملية الانتخابية، خاصة في ظل النشاط الملحوظ الذي أبدته البعثة قبل وخلال فترة انعقاد الانتخابات، وحرصها في هذا الصدد على التواصل مع حملة إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأوضح المتحدث الرسمي أن الأمين العام حرص بدوره على تأكيد مدى الأولوية التي يوليها شخصيا والأمانة العامة للجامعة لمسألة دعم مسيرة الديمقراطية وتعزيز المشاركة السياسية في مختلف الدول العربية، وهو ما تجسد في مشاركة الجامعة على مدى السنوات الأخيرة في مراقبة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في عدد من الدول العربية من بينها مصر، مشيرا إلى المؤشرات الإيجابية العديدة التي خرجت بها البعثة من واقع مراقبتها للانتخابات الرئاسية في جمهورية مصر العربية، مع إعرابه عن خالص تمنياته بأن تسهم هذه العملية الانتخابية في تعزيز مسيرة الرخاء والتنمية والازدهار لمصر وشعبها الكريم.

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