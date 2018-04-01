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محافظات

محافظ مطروح: موافقة «الوزراء» على تحويل سوق السلام لأكبر مشروع تجاري انعكاس للمناخ الاستثماري الجيد

الأحد 01/أبريل/2018 - 07:03 م
صدى البلد
أكد اللواء علاء أبو زيد أن موافقة مجلس الوزراء على طلب وزارة المالية تصرف محافظة مطروح بطريق الاتفاق المباشر بنظام حق الانتفاع لمدة 25 عامًا في أرض ومبانى سوق السلام لمجموعة السفير هايبر ماركت يعكس مناخ الاستثمار الجيد أمام المستثمرين.

وأضاف أن قرار مجلس الوزراء خطوة هامة لتشجيع الاستثمار واستغلال العديد من الأصول الثابتة التي ظلت لسنوات دون استخدام مما سبب خسائر كبيرة علي الدولة وأيضا عدم استفادة المواطنين من هذه الأصول.

وأشار إلى أننا نجحنا في تسويق إمكانيات محافظة مطروح للمستثمرين داخل مصر وخارجها لتحويلها إلي هدف قومي للمشروعات التنموية وذلك بناء علي توجيهات القيادة السياسية الأمر الذي ينعكس علي المحافظة لتصبح مقاصد طوال العام من خلال المشروعات التنموية والسياحية وفتح أسواق كبري مثل مشروع مجموعة سفير التي تبلغ تكلفة المشروع حوالي ٢٠٠ مليون جنيه ليشمل مجمع للماركات العالمية وسلسلة مطاعم وأماكن ترفيهية وسيكون من أهم المقاصد علي خريطة مطروح الجديدة.

وشدد علي أهمية دور الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي في دعم خطط المشروعات الاستثمارية داخل محافظة مطروح وتوفير كافة الإمكانيات لإقامة المشروعات وتوقيع عقود استثمارية كبري بمحافظة مطروح.

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