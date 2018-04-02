اليوم .. نهائي دوري مراكز شباب البحر الأحمر في نسخته الخامسة

يستضيف مركز شباب الميناء بالغردقة، اليوم "الإثنين"، المباراة النهائية لدورى مراكز شباب البحر الأحمر فى نسخته الخامسة بين فريقي مركز شباب الغردقة ومركز شباب سفاجا.



من جانبه أشار أحمد صلاح حشيش وكيل وزارة الشباب والرياضة بالبحر الأحمر، إلى أن مركز شباب القصير حسم أمس حصوله على المركز الثالث بعد تغلبه بأربعة أهداف مقابل هدف على مركز شباب أبورماد.



ومن المقرر أن يحصل صاحب المركز الأول على مبلغ 100 ألف جنيه، و75 ألف جنيه للمركز الثاني، و50 ألف جنيه للمركز الثالث، و15 ألف جنيه للمركز الرابع.

