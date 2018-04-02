ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

برلمان

"خارجية البرلمان" تناقش قضية مقتل الطالبة مريم فى لندن .. اليوم

الإثنين 02/أبريل/2018 - 06:58 ص
الطالبة المصرية مريم
الطالبة المصرية مريم
معتز الخصوصى
صرح النائب طارق الخولى أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، بأن لجنة العلاقات الخارجية سوف تعقد اجتماعًا فى تمام الساعة الواحدة من ظهر اليوم "الاثنين"، وذلك لمناقشة مستجدات قضية الطالبة المصرية مريم عبد السلام، التي توفيت متأثرة بتعرضها للاعتداء بالضرب في لندن، وسوف يتطرق الاجتماع لمناقشة مقترح بعقد جلسة استماع إزاء القضية.

وأضاف الخولى فى بيان صحفى له أنه من المقرر أن يتناول الاجتماع تقييم للموقف الدولي المصاحب لاستحقاق الانتخابات الرئاسية المصرية، بالإضافة لمناقشة المستجدات التي تشهدها الساحة الدولية فى ضوء الإجراءات التصعيدية المتبادلة الروسية الأوروبية.

ترشيحاتنا

المحطة الفضائية «تيانغونغ-1» تدخل المجال الجوي للأرض وتحترق فوق المحيط الهادئ

التشكيل المتوقع للزمالك أمام الإسماعيلي

اليوم .. "الوطنية للانتخابات" تعلن نتيجة الانتخابات الرئاسية

«صدى البلد» يكشف تفاصيل إقالة رئيس هيئة التأمين الصحي

المركزي: 55.55 مليار جنيه حجم الأصول والخصوم الأجنبية للبنوك في نوفمبر 2017

شادى الصفتى: إعفاءات جمركية للسيارات الكهربائية.. فيديو

طرح وحدات جديدة بالإيجار ضمن "المليون وحدة" قريبا

البحرين تعلن اكتشاف أكبر حقل نفطي في تاريخها.. «مصارف المملكة»: نترقب تحسن التصنيف الائتماني للبلاد

تعرف على كذبة أبريل من شوبير .. فيديو

دار الإفتاء توضح ما حكم المكياج والنمص للمرأة

تعاني من غازات البطن إليك أفضل مشروب للتخلص منها فور تناوله

دار الإفتاء توضح حكم تعليق صور على حائط المنزل

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد .. 50 صورة من افتتاح معرض "مصر على الزجاج"

شاهد .. عاصى الحلانى في صور جديدة من كواليس كليب "نسايم الحرية"

شاهد .. كنوز من أرشيف الآثار للحياة في مصر نهاية القرن 19

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد المرحلة 32.. محمد صلاح يحلق في الصدارة منفردا

تكريم «صبحي» في حفل افتتاح مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي .. صور

فيديو

كل ما تود معرفته عن مرض التوحد الأسباب والعلاج !
اسعدي أطفالك بتحضير كوكيز عين الجمل والكراميل
جهاد جريشة: معسكر إيطاليا سيكون قبل الأخير لحكام المونديال .. فيديو
جريشة: اختبارات الحكام للانضمام لكأس العالم قاسية .. فيديو
عصام عبدالفتاح: أطالب جريشة بالهدوء والتركيز في الفترة القادمة .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع جذب المزيد من الاستثمارات لمصر بعد انتخابات الرئاسة؟

هل تتوقع جذب المزيد من الاستثمارات لمصر بعد انتخابات الرئاسة؟