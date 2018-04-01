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4 ورش بمؤتمر "التعليم المصري وتنمية عالم الطفل" ببورسعيد.. صور

الأحد 01/أبريل/2018 - 03:56 م
ورش بمؤتمر التعليم
ورش بمؤتمر "التعليم المصري وتنمية عالم الطفل"
محمد الغزاوى
شهد مؤتمر تربية الدولي الخامس والعلمي السابع، تنظيم عدة ورش لطلاب كلية التربية ولبعض المعلمين والتربويين ببورسعيد.

جاء ذلك على هامش المؤتمر، والذى يقام بمقر مدارس بورسعيد الدولية، تحت عنوان "اخلاقيات مهنة التدريس بين التطبيق والتغييب".

وأدار الورش الدكتورة شيماء حسن مساعد مناهج وطرق تدريس الرياضيات بكلية تربية بورسعيد.

وكانت عدد الورش أربعة، وقدم الورشة الأولى محمد مصطفى بعنوان "التعليم المصرى بين طموح الأمة وتجارب الادارة"، وقدمت الورشة الثانية سحر متولى عن "كيفية إدارة الفصل من خلال اللعب".

بينما قدمت مها الكيكى الورشة الثالثة بعنوان "اقلب عالم طفلك"، وكانت الورشة الرابعة مشتركة وقدمتها شريهان محمد صديق، وعلى مسعد، ويحيى سعد بعنوان "اخلاقيات النشر العلمى فى المجالات والجمعيات العلمية".

جدير بالذكر أن مؤتمر كلية التربية الدولي الخامس والعلمي السابع الذي يقام بمدارس بورسعيد الدولية سيقام لمدة يومين، تحت عنوان "اخلاقيات مهنة التدريس بين التطبيق والتغييب".

وشهد انطلاق المؤتمر اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، ووزير التعليم السابق الهلالى الشربينى ولفيف من عمداء كليات التربية بجامعات مصر.
4 ورش بمؤتمر "التعليم المصري وتنمية عالم الطفل" ببورسعيد.. صور
4 ورش بمؤتمر "التعليم المصري وتنمية عالم الطفل" ببورسعيد.. صور
4 ورش بمؤتمر "التعليم المصري وتنمية عالم الطفل" ببورسعيد.. صور
4 ورش بمؤتمر "التعليم المصري وتنمية عالم الطفل" ببورسعيد.. صور
4 ورش بمؤتمر "التعليم المصري وتنمية عالم الطفل" ببورسعيد.. صور

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