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برلمان

"موازنة البرلمان" تناقش بعض البنود الرئيسية في قانون المناقصات والمزايدات

الإثنين 02/أبريل/2018 - 06:00 ص
لجنة الخطة والموازنة
لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان
معتز الخصوصى
قال النائب عصام الفقى، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان إن لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان ستعقد اجتماعا اليوم لمناقشة بعض البنود الرئيسية من قانون المناقصات والمزايدات، وذلك بعد الانتهاء من مناقشة مواده، تمهيدا لعرضه على الجلسة العامة للبرلمان للتصويت عليه في أقرب وقت.

وأكد الفقى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن اجتماع لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان اليوم سيناقش أيضا الحساب الختامي لهيئة البترول.


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