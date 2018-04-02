ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فكر دينى

أمين الفتوى يوضح حكم الصلاة "بالفانلة الداخلية"

الإثنين 02/أبريل/2018 - 07:00 ص
صدى البلد
إيمان طلعت
قال الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يجب على الإنسان عند صلاته أن يتزين، ويلبس ثيابًا حسنة ، لقول الله تعالى: (يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ).

وأضاف "وسام" خلال لقائه ببرنامج «فتاوى الناس» فى إجابته على سؤال « ما حكم الصلاة بالفانلة الداخلية؟ »، أنه يجب على الإنسان أن يقف أمام الله وليس من شأن ذلك والإحساس بقيمة هذه العبادة وبقيمة هذا الوقوف والقنوت أمام الله أن يلبس المرء الملابس الداخلية، فيجب عليك ان تكون أكثر استشعارًا وأدبا بين يدى الله عز وجل، لقول رسول الله (صلى الله عليه وسلم) (إذا صلى أحدكم فليلبس ثوبيه ، فإن الله أحق من تزين له).

ترشيحاتنا

المرور: إغلاق طريقي الإسكندرية والعلمين الصحراوي بسبب الشبورة

خبير عسكري: «سيناء 2018» كشفت حجم المخطط الإرهابي لاستهداف مصر

الشاطر: الأهلي لا يمانع انتقال "متعب" لصفوف القلعة البيضاء

نقيب الإعلاميين: قطر تبتز المشاهد المصري

المحطة الفضائية «تيانغونغ-1» تدخل المجال الجوي للأرض وتحترق فوق المحيط الهادئ

شادى الصفتى: إعفاءات جمركية للسيارات الكهربائية.. فيديو

إخراج 1146 مسلحا من "فيلق الرحمن" وعائلاتهم من دوما إلى إدلب

مليون و350 ألف إيرادات فيلم "على بابا" فى 4 أيام

أمين الفتوى يوضح حكم من نام عن صلاة العشاء

الجماعة الإرهابية تحتفل في تركيا بالذكرى الـ 90 لتأسيسها .. وخالد مشعل يصف "أنقرة" بالعظيمة التى تفتح قلبها الكبير للإخوان

محطة الفضاء الصينية "الخارجة عن السيطرة" تدخل الغلاف الجوي للأرض

شاهد .. شوبير ينشر فضيحة فى مكالمة مسربة عن فرق المراكز

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد .. 50 صورة من افتتاح معرض "مصر على الزجاج"

شاهد .. عاصى الحلانى في صور جديدة من كواليس كليب "نسايم الحرية"

شاهد .. كنوز من أرشيف الآثار للحياة في مصر نهاية القرن 19

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد المرحلة 32.. محمد صلاح يحلق في الصدارة منفردا

تكريم «صبحي» في حفل افتتاح مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي .. صور

فيديو

كل ما تود معرفته عن مرض التوحد الأسباب والعلاج !
اسعدي أطفالك بتحضير كوكيز عين الجمل والكراميل
جهاد جريشة: معسكر إيطاليا سيكون قبل الأخير لحكام المونديال .. فيديو
جريشة: اختبارات الحكام للانضمام لكأس العالم قاسية .. فيديو
عصام عبدالفتاح: أطالب جريشة بالهدوء والتركيز في الفترة القادمة .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع جذب المزيد من الاستثمارات لمصر بعد انتخابات الرئاسة؟

هل تتوقع جذب المزيد من الاستثمارات لمصر بعد انتخابات الرئاسة؟