أمين الفتوى يوضح حكم الصلاة "بالفانلة الداخلية"

قال الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يجب على الإنسان عند صلاته أن يتزين، ويلبس ثيابًا حسنة ، لقول الله تعالى: (يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ).



وأضاف "وسام" خلال لقائه ببرنامج «فتاوى الناس» فى إجابته على سؤال « ما حكم الصلاة بالفانلة الداخلية؟ »، أنه يجب على الإنسان أن يقف أمام الله وليس من شأن ذلك والإحساس بقيمة هذه العبادة وبقيمة هذا الوقوف والقنوت أمام الله أن يلبس المرء الملابس الداخلية، فيجب عليك ان تكون أكثر استشعارًا وأدبا بين يدى الله عز وجل، لقول رسول الله (صلى الله عليه وسلم) (إذا صلى أحدكم فليلبس ثوبيه ، فإن الله أحق من تزين له).