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أخبار البلد

البابا تواضروس: نتذكر شهداء أحد السعف بالخير

الأحد 01/أبريل/2018 - 03:40 م
البابا تواضروس
البابا تواضروس
مايكل حنا
هنأ البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، الحضور بكنيسة السيدة العذراء مريم والقديسة مارينا بالساحل الشمالي بمناسبة أحد الشعانين.

وقال قداسة البابا: "أهنئكم جميعًا أيها الأحباء بعيد أحد السعف، هذا العيد الذي الذي يخص السيد المسيح وفيه قد دخل إلى مدينة أورشليم مدينة السلام وذلك قبل الصليب بأيام معدودة، يشاركني في هذه التهنئة نيافة الأحباء "الأنبا باخوميوس، مطران الإيبارشية، ونيافة الأنبا بافلى، الأسقف العام للإسكندرية، والآباء الرهبان والآباء الكهنة الحاضرين معنا، نفرح جميعًا في هذا اليوم ونتذكر شهداء يوم أحد السعف في العام الماضي في الإسكندرية وطنطا، نذكرهم جميعًا بالخير وهم يصلون عنا في السماء التي ذهبوا إليها".

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