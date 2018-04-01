تعاملات المستثمرين تدفع البورصة للصعود.. والأرباح تتجاوز 5.5 مليار جنيه

البورصة تربح 5.5 مليار جنيه في ختام تعاملات اليوم

ارتفاع المؤشر الرئيسى للبورصة بمستهل التعاملات

البورصة تواصل الارتفاع بدعم محلي خلال منتصف التعاملات

ربح رأس المال السوقي للبورصة المصرية نحو 5.5 مليار جنيه في ختام تعاملات اليوم، الأحد، أولى جلسات الأسبوع، وأولى جلسات شهر أبريل، مسجلا مستوى 979.6 مليار جنيه، وسط ارتفاع جماعي لمؤشراتها.وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30"، المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة، بنسبة 0.84% مسجلا مستوى 17595.88 نقطة.وصعد مؤشر "إيجي إكس 70"، الذي يضم 70 شركة متوسطة مقيدة بالبورصة، بنسبة 0.55% مسجلا 875.79 نقطة.وزاد مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.84% مسجلا مستوى 2257 نقطة، كما ارتفع مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.14% مسجلا مستوى 484 نقطة.ومع بداية التعاملات، ارتفعت مؤشرات البورصة ليسجل المؤشر الرئيسي "EGX 30" ارتفاعًا بنسبة 1.15% ليسجل 17650 نقطة؛ وسجل المؤشر الخمسيني "EGX 50" ارتفاعًا بنسبة 1.49% ليسجل 3031 نقطة.وسجل مؤشر "EGX 70" ارتفاعًا بنسبة 0.32% ليسجل 873.3 نقطة؛ وسجل مؤشر "EGX 100" ارتفاعًا بنسبة 0.81% ليسجل 2256 نقطة.وواصلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم، الأحد، بداية جلسات الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع.وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.93%، وصعد مؤشر "إكس 50" بنسبة 1.56%، وقفز مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 1.62%.كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.63%، وكذلك مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.88%، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.22%.