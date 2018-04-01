مصرع طالب طعنه عامل بـ «مطواة» في مشاجرة بالشرقية

لقي طالب مصرعه، منذ قليل، متأثرًا بإصابته بجرح طعنى بالبطن على يد عامل فى مشاجرة بقرية أبو عمرو مركز أبو كبير بمحافظة الشرقية.





تلقي اللواء رضا طبلية مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والى مدير المباحث الجنائية يفيد باستقبال مستشفي أبو كبير المركزي "محمد ج.ح" ٢١ سنة- طالب، ومقيم أبو ياسين مصابًا بجرح طعنى بالبطن وتوفي فور وصوله.





وانتقل النقيب أحمد نشأت معاون مباحث المركز، لمكان الواقعة وتبين أن وراء ارتكابها "محمد ع.أ.إ" ٢٢ سنة- عامل ومقيم أبو عمرو، لوجود خلافات مع خال المجنى عليه الذى تصادف وجوده أثناء مشاجرتهما.



