إيران تحتفل بذكرى تأسيس الجمهورية.. والصحف تتجاهل التظاهرات

يحتفل النظام الإيراني اليوم، الأحد، بذكرى تأسيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الأول من أبريل عام 1979، فيما نشرت الصحف الإيرانية اليوم العديد من التقارير حول هذه الذكرى وتناولتها من عدة زوايا، فمنها ما اهتم بسرد الأحداث التاريخية، ومنها ما أبرز الإنجازات التي تحققت خلال العام المنصرم، وأخرى تحدثت عن المستقبل.





إذا أردنا الدقة فإن الإيرانيين يحتفلون بهذه الذكرى في الـ12 من شهر فروردين وفقا للتقويم الشمسي المتبع في إيران، والذي وافق حينها الأول من أبريل 1979، وبالعودة إلى التاريخ فبعد 48 يومًا من انتصار الثورة بقيادة روح الله الخميني مرشد الثورة الإيرانية، الذي عاد من منفاه بفرنسا في الأول من فبراير.





أجرى استفتاء بأمر منه على اتباع نظام الجمهورية في إيران، عقب إسقاط الثورة للدولة البهلوية الملكية، واختار الشعب الإيراني نظام الجمهورية الذي حاز على نسبة 98.2% من إجمالي الأصوات، ليبدأ النظام الجديد المسمى بـ الإسلامي في إرساء قواعده ووضع دستوره.





وفي الوقت الذي تفننت الصحف الإيرانية في إبراز الإنجازات التي تحققت بالعام المنصرم، أغفلت الأحداث التي هزت أركان هذا النظام، فالاحتفال بذكرى تأسيس الجمهورية الإسلامية يتزامن مع تظاهرات عرب الأحواز الذين يعانون من الاضطهاد والانتقاص من حقوقهم، فيما استخدمت قوات الأمن الإيرانية الغاز المسيل للدموع والرصاص الحي لتفريق المتظاهرين، واعتقلت العشرات منهم.





وعلى جانب آخر لا يزال عمال شركة قصب السكر في مدينة "هفت تبه" يحتجون أمام مدخل الشركة بسبب عدم حصولهم على رواتبهم منذ شهرين، وتقسيم الأراضي الزراعية للشركة بين عدة أصحاب عمل حكوميين، الذين ينهبون حصيلة عملهم، كما قرروا تسريح 1200 عامل، وفقا لمجاهدي خلق.





وعلى ذكر التقدم الاقتصادي والإنتاجي للحكومة الإيرانية، ذكر موقع "سبق" أن الحكومة القطرية تسعى لإنقاذ اقتصاد النظام في إيران ومساعدتها على خفض نسب البطالة التي تفشت وأصبحت شبحا يفتك بها وبلغت أكثر من 12% بحسب تقرير البنك الدولي، فضلًا عن خروج التظاهرات في ديسمبر الماضي التي طالبت بإسقاط هذا النظام بسبب تردي الأوضاع المعيشية وارتفاع نسب الفقر والبطالة.