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اقتصاد

«العربي الأفريقي للتنمية» يطلق مشروعين للنقل الثقيل والسيلكون باستثمارات 10 مليارات جنيه.. صور

الأحد 01/أبريل/2018 - 03:38 م
جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر
محمد يحيي
أعلن السفير عماد طارق الجنابي، رئيس المجلس العربي الافريقي للتكامل والتنمية، عن بعض نقاط المؤتمر العربي الافريقي الدولي للاستثمار لرجال وسيدات الأعمال، والمقرر انعقاده بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 2 - 7 مايو المقبل.

وأوضح الجنابي، خلال مؤتمر صحفي بمقر المجلس، أنه سيتم خلال المؤتمر إطلاق عدد من المشروعات تحت شعار "دع عملك يتحدث"، قائلا: "نسعى للخروج بمشروعات حقيقية تقوي الاقتصاد المصري وليس مجرد توصيات وكلام وخلاص".

وأشار رئيس المؤتمر، إلى أن أهم المشروعات التي تم تدشينها بالفعل وسيتم إعلان كافة التفاصيل عنه خلال مؤتمر شرم الشيخ، هو إنشاء مصنع سيارات "الجفالي"، للنقل الثقيل بمكونات مصرية 100%، من حيث التصنيع والتجميع والتوزيع، وتم إنتاج 10 سيارات بالفعل واستخراج الرخص لها وسيتم عرضها خلال المؤتمر. 

كما كشف الجنابي، عن المشروع الثاني وهو عبارة عن مصنع سيليكون بمحافظة المنيا باستثمارات تصل لـ 5 مليارات جنيه، ويعتبر هو الأول من نوعه بالشرق الأوسط والخامس عالميا بقدرة تشغيل خمسة خطوط إنتاج بمكونات مصرية فرنسية، لإنتاج مادة السليكون كربونيد المستخدمة في صناعة المجازر بورد، والذي يستهدف مبيعات سنوية بقيمة 2 مليار جنيه.
«العربي الأفريقي للتنمية» يطلق مشروعين للنقل الثقيل والسيلكون باستثمارات 10 مليارات جنيه.. صور
«العربي الأفريقي للتنمية» يطلق مشروعين للنقل الثقيل والسيلكون باستثمارات 10 مليارات جنيه.. صور
«العربي الأفريقي للتنمية» يطلق مشروعين للنقل الثقيل والسيلكون باستثمارات 10 مليارات جنيه.. صور

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