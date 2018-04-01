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فن

إنجي وجدان تواصل تصوير «طلعت روحي» بالحسين

الأحد 01/أبريل/2018 - 03:51 م
صدى البلد
شيرى نبيل
تواصل الفنانة انجي وجدان تصوير دورها في مسلسل "طلعت روحي" المقرّر عرضه خارج الموسم الرمضاني المقبل.

تدور أحداث هذا المسلسل فى إطارٍ اجتماعى كوميدى، وتنشأ الكوميديا من خلال الأحداث وليس اعتمادًا على الإفيهات وما غير ذلك، حيث تدور أحداثه من خلال فكرة افتراضية كيف تجبر الظروف إنساناً على التعايش مع ظروف أخرى بعيداً عن ظروفه وعمله ويتأقلم معها.

العمل مأخوذ عن تيمة أمريكية تدور أحداثها حول شخصين تنشأ بينهما قصة حب، ولا تجمع بينهما أى خصائص مشتركة.

مسلسل "طلعت روحى" يتكون من 45 حلقة، ويشارك فى بطولته كل من: إنجى وجدان، اللبنانى نيكولا معوض، هبة عبد العزيز، إسلام إبراهيم، أحمد فريد، ميار الغيطى، إنعام سالوسة، سيناريو وحوار وائل حمدى، شريف بدر الدين، ومن إخراج رامى رزق الله.

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