مدرب حراس الإسماعيلي يكشف آخر استعدادات الفريق للزمالك

أكد سعفان الصغير، مدرب حراس مرمى النادي الإسماعيلي، أن هدف الإسماعيلي في مباراة الغد، الاثنين، أمام الزمالك، هو تحقيق الفوز حتى يصبح الفارق 5 نقاط، ويقترب الفريق من حسم المركز الثاني.



وقال الصغير، في مداخلته في برنامج «في التمانينات» الذي يقدمه أحمد حسن على إذاعة "إنرجي": "هزيمة المصري بالأمس، كان نتيجة إيجابية بالنسبة لجماهير الدراويش، وقمنا بالاستعداد بشكل كبير، لأن هذه مباراة خاصة للجماهير".



وأضاف: "نسعى للوجود في دوري أبطال أفريقي الموسم المقبل، لأن هذه قيمة النادي الإسماعيلي".