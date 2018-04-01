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رياضة

مدرب حراس الإسماعيلي يكشف آخر استعدادات الفريق للزمالك

الأحد 01/أبريل/2018 - 03:43 م
صدى البلد
ريهام بكير - ياسمين تيسير
أكد سعفان الصغير، مدرب حراس مرمى النادي الإسماعيلي، أن هدف الإسماعيلي في مباراة الغد، الاثنين، أمام الزمالك، هو تحقيق الفوز حتى يصبح الفارق 5 نقاط، ويقترب الفريق من حسم المركز الثاني.

وقال الصغير، في مداخلته في برنامج «في التمانينات» الذي يقدمه أحمد حسن على إذاعة "إنرجي": "هزيمة المصري بالأمس، كان نتيجة إيجابية بالنسبة لجماهير الدراويش، وقمنا بالاستعداد بشكل كبير، لأن هذه مباراة خاصة للجماهير".

وأضاف: "نسعى للوجود في دوري أبطال أفريقي الموسم المقبل، لأن هذه قيمة النادي الإسماعيلي".

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