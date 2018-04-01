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فن

"بن أفليك" يتوقف عن تصوير فيلمه ويلتقي بأبنائه وجينفير جارنر

الأحد 01/أبريل/2018 - 03:39 م
بن افليك
بن افليك
شروق ابراهيم
شوهد النجم العالمي بن أفليك برفقة زوجته السابقة النجمة الامريكية جينفير جارنر وابنائه الثلاث سيرافينا 7 اعوام، وصامويل 4 اعوام، وفايلوت 10 أعوام، من أجل قضاء العطلة الاسبوعية.

وظهر افليك البالغ من العمر 45 عامًا وهو يتناول الغذاء مع ابنائه وجارنر التي تعاملت معه بلطف بالرغم من انفصالهما لأكثر من عامين ولكنهما حرصين على الاحتفاظ بعلاقتهما كأصدقاء من أجل مصلحة ابنائهما.

وكانت جينفير جارنر كشفت في حوار لمجلة Vanity fair انها لا زالت تحب بن أفليك، وتحاول بكل الإمكان ان تتجاوز تلك الأزمة بعد زواج استمر لعشر أعوام.
"بن أفليك" يتوقف عن تصوير فيلمه ويلتقي بأبنائه وجينفير جارنر
"بن أفليك" يتوقف عن تصوير فيلمه ويلتقي بأبنائه وجينفير جارنر
"بن أفليك" يتوقف عن تصوير فيلمه ويلتقي بأبنائه وجينفير جارنر

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