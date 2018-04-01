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رياضة

مدرب الإسماعيلي يكشف عن إمكانية احتراف "عواد"

الأحد 01/أبريل/2018 - 03:40 م
صدى البلد
ريهام بكير - ياسمين تيسير
أكد سعفان الصغير، مدرب حراس مرمى النادي الإسماعيلي، أن الإدارة لم تتلق أي عروض رسمية للاحتراف نهاية الموسم.

وقال خلال مداخلته في برنامج «في التمانيات» الذي يقدمه أحمد حسن على إذاعة إنرجي: "عواد مؤهل للوجود في أفضل دوريات العالم، لأنه يملك قدرات قوية جدا، تؤهله للعب في أكبر أندية العالم".

وتابع: "سعيد بتواجد عواد في مباراة اليونان، رغم أن الفريق اشترك بالبدلاء، لكنها تجربة جيدة، ولكن أتمنى ألا تكون الفرصة الأخيرة، وأن يتواجد في القائمة النهائية لكأس العالم".

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