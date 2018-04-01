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#أحد_السعف يتصدر قائمة الهاشتاجات الأكثر تداولا على «تويتر».. صور

الأحد 01/أبريل/2018 - 03:37 م
صدى البلد
منار نور
دشن عدد من مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم، الأحد، هاشتاج بعنوان "أحد السعف" تزامنا مع عيد السعف الموافق 1 أبريل.

وتصدر الهاشتاج قائمة الهاشتاجات الأكثر قراءة وتداولًا على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، والذي تفاعل معه عدد كبير من النشطاء والمشاهير.

ويعتبر أحد السعف أو أحد الشعانين، الذي يحتفل به الأقباط آخر يوم أحد في الصوم الكبير، احتفالًا باستقبال المسيح بفلسطين، حيث استقبله الأهالي رافعين سعف النخل، وأطلق على هذا اليوم من وقتها "أحد السعف".

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