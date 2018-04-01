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أخبار البلد

«القومي للمرأة» يشيد بـ«أنت أقوى من المخدرات».. ويدعو الأمهات للمشاركة ومساندة أولادهن

الأحد 01/أبريل/2018 - 03:52 م
صدى البلد
فاطمة أبو نابت
توجه المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي بالشكر إلى الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، على الحملة التي أطلقتها تحت عنوان "أنت أقوى من المخدرات"، ضمن حملة كبيرة تقودها الوزارة فى إطار تنفيذ الخطة القومية لمكافحة تعاطى المخدرات، والتى يتم خلالها دعوة الشباب إلى الابتعاد عن الإدمان والمخدرات والتمسك بالحلم وبالنجاح وعدم الاستسلام.

وأكدت "مرسي" أهمية هذه الحملات لحث الشباب على الابتعاد عن أي محاولات لتدمير مستقبلهم وأحلامهم، وخطورة المواد المخدرة على صحتهم وحياتهم، داعية الشباب إلى أن يكونوا سببا في النهوض بالمجتمع والتقدم به إلى الأمام وأن لا يكونوا عبئا على الوطن ومصدر تهديد له.

وتوجهت بالشكر إلى اللاعب محمد صلاح، لاعب المنتخب الوطنى، الذي يشارك فى حملة «أنت أقوى من المخدرات» متطوعًا لإيمانه بأهمية القضية ورغبته فى حماية الشباب المصرى من مخاطر الإدمان وتعاطى المخدرات، حيث قام اللاعب بتصوير الإعلان الرابع للحملة، وذلك ضمن سلسلة إعلانات يقوم بها باعتبارها عملا قوميا، مشيرة إلى أنه أصبح يمثل رمزًا كبيرًا لدى الشباب ويعد مصدر إلهام حقيقيا لهم.

ودعت أمهات مصر إلى مشاهدة إعلانات الحملة والتعرف على الرسائل التى تبثها الحملة وحث أبنائهن وبناتهن على مشاهدة الإعلانات، والتعرف على مدى خطورة الإدمان على مستقبلهم، والآثار الجانبية المترتبة عليه.

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