أستاذ اجتماع: المرأة كانت رأس الحربة في انتخابات الرئاسة

قال الدكتور سعيد صادق أستاذ علم الاجتماع بالجامعة الأمريكية، إن احتفال الناخبين المصريين أمام لجان الانتخابات بشتى الطرق ومنه الرقص، هو نوع من الفلكلور المصري والفلكلور السياسي أيضا، لافتا إلى أن الانتخابات الرئاسية في 2014 كانت بعد ثورة 30 يونيو، التي قامت على تيار الإسلام السياسي الذي كان ضد المرأة والموسيقى، ووجدنا خلال تلك الانتخابات لأول مرة المرأة المصرية تشارك بكثافة أمام اللجان.



وأضاف "صادق" خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأحد، أنه عقب فوز مرسي في الانتخابات السابقة رأينا النساء ترقص ومنهن منتقبات، وفي اعتصام رابعة والنهضة المسلحين وجدنا ذلك أيضا، مؤكدا أن المرأة المصرية كانت تشعر بأن هذا التيار السياسي الديني ضدها لهذا كانت ترقص، متابعا أن المرأة المصرية كانت "رأس الحربة" في انتخابات 2014 وفي الاستفتاء على الدستور.



وأوضح أن الإعلام الإخواني القطري كان يركز في الهجوم على المرأة، واستثارة "الفكر الذكوري الأبوي" لمنع النساء من المشاركة في الانتخابات من خلال استغلال مقاطع الرقص أمام اللجان، مشددا على أن الرقص هو نوع من الفلكلور المصري، خاصة أن العملية الانتخابية في العالم روتينية ومملة، إلا أن المصريين حولوها لكرنفال واحتفالية.