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أخبار العالم

صحيفة أمريكية: «ميلانيا» تهرب من «ترامب» إلى «مارلا جو» وسط شكوك عن قرب الانفصال

الأحد 01/أبريل/2018 - 08:29 م
ميلانيا ترامب
ميلانيا ترامب
على صالح
قررت ميلانيا زوجة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الهرب إلى منتجع «مار لا جو» مفضلة البقاء بعيدا عنه، وسط أنباء عن انفصالهما قريبا، وفقا لما نشرته صحيفة واشنطن تايمز الأمريكية.

وأفاد تقرير نشرته الصحيفة الأمريكية، اليوم الأحد، أنه لم يكن من الممكن أن تأتي استراحة الربيع في وقت أفضل لميلانيا ترامب، دون ما تحمله عناوين الصحف اليومية من تفاصيل جديدة حول خيانة دونالد ترامب لها في وقت مبكر قبل زواجهما على مرأى ومسمع من العالم، بعد التصريحات الفاضحة التي أدلت بها النجمة الإباحية ستورمي دانيلز عن مواعدتها له.

وجاء قرار ميلانيا أن تبقى مع عائلتها في بالم بيتش، بولاية فلوريدا، مع ابنها بارون البالغ من العمر 12 عاما لثير المزيد من الشكوك حول استمرار علاقة الزواج بين ميلانيا وترامب.

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