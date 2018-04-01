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محافظات

محافظ الوادي: 10 آلاف جنيه للفريق الفائز بنهائي مراكز الشباب

الأحد 01/أبريل/2018 - 03:49 م
اللواء محمد الزملوط
اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد
منصور ابو العلمين
قرر اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد منح الفريق الفائز بدوري مراكز الشباب مكافأة ماليه «10 آلاف جنيه بجانب المكافأة المخصصة له من وزارة الشباب»، وذلك خلال المباراة النهائية المقرر إقامتها على ملعب مركز شباب الخارجة بين مركز شباب الخارجة (( الساحة)) ومركز شباب الفرافرة وذلك ضمن دوري كرة القدم لمراكز الشباب النسخة الخامسة 2017 / 2018.

كما قرر محافظ الوادي الجديد منح 50 الف جنيه فى حالة الفوز على مستوى القطاع والصعود للتصفيات النهائية على مستوى الجمهورية بالإضافة الى مكافأة.

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