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صافيناز تحتفل بـ«أحد الشعانين» بمقر بطريركية الأرمن الكاثوليك.. صور

الأحد 01/أبريل/2018 - 05:20 م
صافيناز تحتفل بـ«أحد
صافيناز تحتفل بـ«أحد الشعانين
منار نور _ عدسة : عمرو سيد
احتفل المسيحيون الأرمن الكاثوليك بأحد السعف أو "أحد الشعانين" بمقر بطريركية الأرمن الكاثوليك فى شارع رمسيس بالقاهرة، بحضور مندوب من رئاسة الجمهورية، ومندوب من رئاسة مجلس الوزراء، ومندوب الأزهر، فضلًا عن المهندس عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة‎.

وكان من بين الحضور الراقصة الأرمينية صوفينار الشهيرة بـ " صافيناز " ووالدتها.

يعتبر أحد السعف أو أحد الشعانين، الذي يحتفل به الأقباط آخر يوم أحد في الصوم الكبير.



صافيناز تحتفل بـ«أحد الشعانين» بمقر بطريركية الأرمن الكاثوليك.. صور
صافيناز تحتفل بـ«أحد الشعانين» بمقر بطريركية الأرمن الكاثوليك.. صور
صافيناز تحتفل بـ«أحد الشعانين» بمقر بطريركية الأرمن الكاثوليك.. صور
صافيناز تحتفل بـ«أحد الشعانين» بمقر بطريركية الأرمن الكاثوليك.. صور
صافيناز تحتفل بـ«أحد الشعانين» بمقر بطريركية الأرمن الكاثوليك.. صور
صافيناز تحتفل بـ«أحد الشعانين» بمقر بطريركية الأرمن الكاثوليك.. صور
صافيناز تحتفل بـ«أحد الشعانين» بمقر بطريركية الأرمن الكاثوليك.. صور

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