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أخبار البلد

«القومي للمرأة» و«الأمم المتحدة» ينظمان ورشة لتعزيز أدوار غير نمطية للرجل بالأسرة

الأحد 01/أبريل/2018 - 03:54 م
صورة من الورشة
صورة من الورشة
فاطمة أبو نابت
نظم المجلس القومى للمرأة بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة ورشة عمل تحت عنوان " تعزيز المشاركة الإيجابية بأدوار غير نمطية للرجل فى الأسرة " التى تقام فى الفترة بين 1 الى 3 إبريل الجارى بهدف تعزيز دور منظمات المجتمع المدنى في دعم المشاركة الايجابية للرجل في الأسرة، وتأتى الورشة ضمن حملة "لأنى رجل " التى أطلقها المجلس بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة.

وشارك في الورشة كل من الدكتور نبيل صموئيل عضو المجلس القومى للمرأة ، الدكتورة جيهان ابو زيد المدربة بهيئه كير الدولية ، الأستاذة جاكلين إسحاق المدربة بهيئه كير الدولية ورشا أبو العزم منسقة برامج رجال ونساء من أجل المساواة بين الجنسين. وبحضور ممثلي عدد من الجمعيات الأهلية من الشباب من الجنسين.

وأكد الدكتور نبيل صموئيل مقرر لجنة المنظمات الغير حكومية بالمجلس أن الثقافة المجتمعية تتغير من آن الى آخر مع تغير الزمن ، وأنه كلما كانت الثقافة السائدة تحكمية أو سلطوية كلما زاد تنميط افرادها، مشيرًا أننا سنحاول خلال هذا اللقاء التعرف أكثر عن المفاهيم المتداولة والشائعة في ثقافتنا حول مفاهيم الرجولة والأنوثة والعمل على تصحيح المفاهيم الخاطئة لدى الطرفين.

أوضحت رشا أبو العزم منسقة برنامج رجال ونساء من أجل المساواة بين الجنسين انه ليس هناك ندية بين الرجل والمرأة والحملة تهدف إلى إبراز النماذج الإيجابية والمتميزة للرجل.

وأكدت "أبو العزم" أن حملة "لانى رجل " تم إطلاقها فى ديسمبر 2017 ضمن عام المرأة المصرية الذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي العام الماضي.

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