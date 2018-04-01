تعرف على كهف الملح بمطروح وطرق تفريغ الطاقة السلبية بداخله

تجده مستلقيًا، تاركًا همومه وراء ظهره، ممسكًا بحفنات من حبيبات الملح قدماه تغوص فيما فرش على الأرض، تحيطه أجواء هادئة وإضاءة خافتة وموسيقى كلاسيكية، داخل كهف اصطناعي من الملح الحجري.



في البداية يقول "أحمد شتا" صاحب كهف الملح بمحافظة مرسى مطروح، لعدسة صدى البلد إنه قام ببناء هذا الكهف منذ 5 سنوات, موضحا أن الكهف يتكون من كتل من الملح الصخري التي يتم استخراجها من سيوة ويتم تقطيعها وتركيبها.



وأضاف شتا أن تصميم الكهف هو تصميم بولندي حيث يتم تقطيع الملح بأشكال وأحجام معينة ويتم تركيبها بجوار بعضها ليكون الكهف مصمما من الملح وبداخله الملح لتكون نسبة اليود به مرتفعة.



وأوضح أحمد شتا أن الاسترخاء لمدة 45 دقيقة واستنشاق اليود والاستمتاع بالموسيقى يمكنه علاج أمراض التنفس، والغدة الدرقية وتنمية ذكاء الأطفال، موضحا أن ال45 دقيقة داخل الكهف تعادل الجلوس أمام البحر لمدة 15 ساعة متواصلة.



وأضاف شتا، أن يرتاد الكهف عدد كبير من المصريين والعرب والأجانب الراغبين في العلاج من الأمراض العصبية والنفسية واستخراج الطاقة السلبية وتخفيف التوتر والإرهاق وإزالة الإجهاد والسموم.

