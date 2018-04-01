62 مليون جنيه قروضا من بنك ناصر لتمويل مشروعات "مستورة".. 4365 مستفيدة حتى أول أبريل.. والتنفيذ من خلال 4200 لجنة زكاة تابعة للبنك

الأعلى في التنفيذ فرع البنك بالزقازيق ب 450 مشروعا.. يليه بني سويف ثم الفيوم

قالت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إنه تم تنفيذ 4365 مشروعا من خلال قرض مستورة بإجمالي نحو 62,190 مليون جنيه حتى أول إبريل الجاري.أضافت والي، في تصريحات لها اليوم، أن مشروع مستورة، الذي أطلق شرارة البدء فيه رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي في خطابه التاريخي في عيد الأم 2017 وبدأ تنفيذ المشروع اعتبارا من 19/11/2017 بإجمالي تمويل 250 مليون جنيه بالتعاون مع صندوق تحيا مصر، يحقق زيادة ملحوظة بشكل يومي في أعداد المستفيدات من خلال 52 فرعا لبنك ناصر وبالتنسيق مع 4200 لجنة زكاة تابعة للبنك.وأكدت وزيرة التضامن رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي أن قرض مستورة يأتي في إطار تحقيق أهداف الحكومة ووزارة التضامن لحماية الفئات الأكثر احتياجا وتمكين المرأة اقتصاديا بتوفير فرص عمل لها وإنشاء مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر لمساعدتها على تنمية نفسها بالعمل، وحتى تخرج أسرتها من دائرة الفقر بحيث تتحول إلى جهة إنتاج لا تعتمد على الدعم وإنما تعتمد على عائد عملها.ومن جانبه، أشار الدكتور شريف فاروق، النائب الأول لرئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، إلى أن فرع الزقازيق يعد الأكثر تنفيذا لمشروع مستورة حيث تم تنفيذ 450 مشروعا بها، بإجمالي 7 ملايين و610 آلاف جنيه؛ و يليه فرع بني سويف بعدد 380 مشروعا بإجمالي 5 ملايين و30 ألف جنيه، ثم فرع الفيوم بعدد 337 مشروعا بإجمالي 3ملايين و520 ألف جنيه.وأوضح أن هذه المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر الموجهة للمرأة المصرية تحقق هدف البنك في توسيع قاعدة التكافل الاجتماعي؛ لافتا إلى أن المشروعات تتنوع بين إنتاج حيواني بإجمالي 1471 مشروعا بقيمة 23,247,400 جنيه حتى أول أبريل، و515 مشروعا منزليا بقيمة 5,598,600 جنيه، و1961 مشروعا تجاريا بقيمة 27,562,250 جنيه، و226 مشروعا صناعيا بقيمة 2,916,000 جنيه و192 مشروعا خدميا بقيمة 2,866,100 جنيه.وأضاف أن لجان الزكاة تعد ذراع بنك ناصر الاجتماعي الممتدة في كافة أنحاء الجمهورية ويعول عليها البنك في عمل الأبحاث الاجتماعية داخلها و تقديم قروض مستورة.‫وقال فاروق إن قيمة القرض تتراوح بين 4 آلاف إلى 20 ألف للمرأة القادرة على العمل و‬ليس لها مصدر دخل ثابت أو ذات الدخل البسيط ‫سواء من لديها معاش ضمان إجتماعي أو معاش تكافل وكرامة، أو من مستحقي النفقة، ‬أو من لم تحصل على معاش تكافل وكرامة لعدم استيفائها لشروطه، مشددا على توجيه هذا القرض للمشروعات نفسها في صورة معدات أو وسائل إنتاج وليس في صورة مبالغ نقدية و يتم الحصول على المشروع بعد استيفاء شروط المنح وهي أن يتم تنفيذه من خلال لجان زكاة وأن تكون المستفيدة لا يقل سنها عن 21 سنة ولا يزيد عن 60 سنة مع ضرورة تقديم عروض أسعار بالنسبة للمشروعات قبل الموافقة وذلك بمساعدة أعضاء لجنة الزكاة في كل فرع مع الالتزام بسداد القرض بحد حد أقصى 24 شهرا و إضافة نسبة 7% مصروفات للقرض في السنتين.