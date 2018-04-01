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ثقافة

«عابر للثقافة» تعلن عن مسابقة أدبية يُحكمها الجمهور

الأحد 01/أبريل/2018 - 03:53 م
عابر للثقافة
عابر للثقافة
أطلق مشروع الحروف السبعة بالتعاون مع مؤسسة عابر للثقافة والنشر مسابقة إبداعية موجهة للأطفال والشباب تحت سن 18 سنة لتشجيع المبدعين الشباب من خلال إتاحة الفرصة لنشر إبداعاتهم، وتسعى المسابقة لسد الفجوة الإبداعية واكتشاف مبدعين جدد فى مجال الكتابة الإبداعية الموجهة للأطفال والشباب تحت سن 18 سنة.

ويحكم هذه المسابقة الجمهور من خلال نشر ملخص عن العمل كله وجزء بسيط من العمل يقاس به مدى قبول العمل لدى الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي، والجائزة ستكون نشر الكتابين الفائزين ورقيًا من خلال دار "عابر" للنشر. وبذلك تضمن المسابقة فرصة جيدة لانتشار العمل وتمكين القراء من الوصول إلى الإبداعات التى أعجبتهم.

يذكر أن المؤسسين لهذا المشروع هم طلبة في دبلومة التنمية الثقافية بكلية الآداب جامعة القاهرة دفعة 2016م.

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