«الأملاح زيادة في جسمك».. احرص على تناول هذا الطعام يوميا

قال الدكتور سعيد متولى، استشارى التغذية العلاجية، إن عددًا كبيرًا من المصريين يعانى من زيادة نسبة الأملاح فى الجسم وأخطرها زيادة نسبة اليوريك فى الدم؛ وهذا الأمر يسبب أضرار كثيرة للإنسان فى مقدمها آلام القدمين وعدم القدرة على الوقوف ومشاكل الكلى.





وأضاف "سعيد"، فى تصريحات لـ"صدى البلد"، أن تناول بعض الأطعمة بانتظام يساعد بشكل كبير فى التغلب على الأعراض المصاحبة لزيادة الأملاح فى الجسم وأهمها، الألبان وجميع منتجاتها مثل الزبادى والجبن بمختلف أنواعها خاصة القريش قليلة الدهن خاصة إذا تم الاعتماد عليها فى النظام اليومى حيث يخفض من مستويات حمض اليوريك الذائبة فى الدم ويساعد على الوقاية من مرض النقرس ويحد من أعراضه فى حالة الإصابة بالمرض.