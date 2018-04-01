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أخبار العالم

مسؤول عراقي: تحرير مختطفين اثنين من قبضة "داعش" في سوريا

الأحد 01/أبريل/2018 - 03:50 م
صدى البلد
ا ش ا
أعلن مدير مكتب المخطوفين الإيزيدين في إقليم كردستان حسين قايدي عن تحرير مختطفين اثنين من قبضة تنظيم (داعش) الإرهابي في سوريا.

وقال قايدي - حسبما أفادت قناة (السومرية نيوز) العراقية اليوم /الأحد/ - " إن بعد المتابعة المستمرة من مكتب إنقاذ المخطوفين، تم تحرير شخصين من داخل الأراضي السورية من أيدي تنظيم (داعش) الإرهابي، موضحا أن الشخص الأول يبلغ من العمر 17 عاما، والثانية فتاة عمرها 19 عاما من قرية كوجو جنوب غربي سنجار".

وأضاف " أن العدد الكلي للمخطوفين والمختطفات الإيزيدين المحررين منذ بداية تأسيس المكتب بلغ 3 آلاف و271 شخصا، لافتا إلى أن عمل المكتب مستمر حتى تحرير آخر مختطفة ومختطف من سيطرة تنظيم (داعش)".

يذكر أن تنظيم (داعش) الإرهابي اجتاح قضاء سنجار وقرى غرب الموصل مركز نينوى شمالي العراق في 2014، ونفذ إبادة بحق المكون الإيزيدي حيث قتل الرجال والشباب واختطف النساء والفتيات والأطفال.

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