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أخبار العالم

زامبيا تطالب كوبا باستدعاء سفيرها لمساندته حزبا معارضا جديدا

الأحد 01/أبريل/2018 - 03:50 م
صدى البلد
ا ش ا
ذكر متحدث رئاسي اليوم، الأحد، أن زامبيا طلبت من كوبا استدعاء سفيرها لدعمه علنا الحزب الاشتراكي الذي تأسس حديثا.

وقال آموس تشاندا إن السفير نيلسون باخيس بيلاس تحدث في حفل تدشين الحزب أمس، السبت.

وتجدد التوتر السياسي في زامبيا الشهر الماضي عندما تقدم الحزب المتحد للتنمية الوطنية، حزب المعارضة الرئيسي في البلاد، بمذكرة تطالب بمساءلة الرئيس إدجار لونجو بسبب اتهامات بانتهاك الدستور.

وقدم الحزب طعنا قضائيا على فوز لونجو بانتخابات 2016 زاعما حدوث تزوير، وقال إن ذلك يلزمه بتسليم السلطة إلى رئيس البرلمان لحين نظر المحكمة في الطعن.

وينفي لونجو تزوير الانتخابات.

وقال تشاندا في إفادة صحفية بأن الرئيس أمر باستدعاء السفير الكوبي "بسبب سلوك لا يليق بدبلوماسي"، مضيفا أن بلاده لن تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع هافانا.

ولم يتسن لرويترز الاتصال بالسفير للتعليق.

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