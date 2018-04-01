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وزير الثقافة الروسي: موسكو لا تخطط لإلغاء برامج التبادل الثقافي مع بريطانيا

الأحد 01/أبريل/2018 - 03:51 م
صدى البلد
ا ش ا
قال وزير الثقافة الروسي فلاديمير ميدينسكي، اليوم الأحد، إن روسيا لا ترغب في إلغاء برامج التبادل الثقافي المخطط لها مع المملكة المتحدة، رغم الصعوبات السياسية بين البلدين.

وأضاف ميدينسكي، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء (تاس) الروسية: "يسهل التدمير بينما يصعب البناء، ولذا لن نود أن نلغي برامج التبادل الثقافي المخطط لها مع بريطانيا والممولة جزئيًا".

وأعرب وزير الثقافة الروسي عن أمله في تسوية العلاقات الروسية البريطانية في المستقبل.

وتابع ميدينسكي: "نأمل أن يأتي الساسة غير المسئولين ويرحلوا، بينما يظل فنانون روس أمثال تشايكوفسكي وستانيسلافسكي وماتسويف الذين تفوق فترة حياتهم في قلوب وأذهان الناس بكثير مدة بقاء بعض نواب البرلمان البريطانيين في مناصبهم".

يُذكر أن العلاقات الروسية البريطانية تدهورت بشكل حاد في أعقاب تسميم سيرجي سكريبال، الكولونيل الروسي السابق في المخابرات العسكرية الروسية، وابنته على الأراضي البريطانية في 4 مارس الماضي، واتهمت بريطانيا روسيا على الفور بالتورط في الحادث غير أنها أخفقت في تقديم أي أدلة، ومن جانبها، نفت روسيا هذه الاتهامات.

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