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أخبار العالم

اجتماع للجنة السياحة العربية الأربعاء المقبل لمناقشة سبل تطوير السياحة بالمنطقة

الأحد 01/أبريل/2018 - 03:53 م
صدى البلد
ا ش ا
تعقد اللجنة الفنية للسياحة العربية اجتماعها الثاني يوم الأربعاء المقبل بمقر الامانة العامة لجامعة الدول العربية لمناقشة سبل تطوير السياحة بالمنطقة.

وصرحت الدكتورة دينا الظاهر مدير ادارة النقل والسياحة بالجامعة العربية بان اللجنة ستناقش عددا من الموضوعات ذات العلاقة بكافة المجالات والانشطة السياحية من بينها الترتيب لعقد الاجتماع الاول المشترك لوزراء السياحة والثقافة في الدول العربية ، وذلك تنفيذا لقرار المجلس الوزاري للسياحة في هذا الشأن ، بهدف بناء شراكات فاعلة بين الطرفين ، واعتماد السياحة محركا رئيسيا للتعريف بالتراث الثقافي العربي ، وركيزة اساسية للمحافظة عليه واستثماره وتطويره .

كما سيبحث الاجتماع دراسة انشاء مركز عربي صيني للتكوين السياحي والفندقي بتونس ، وذلك لبروز وتنامي السوق السياحية الصينية وتصدرها لأعلى مراتب الدول المصدرة لهذه الصناعة وتحقيقها لأكبر نسبة نمو ، وأصبحت الوجهات السياحية العربية في الاونة الاخيرة من الاسواق المحبذة من قبل السائح الصيني .

واضافت الظاهر ان اللجنة ستناقش ايضا اقتراحا لجائزة المجلس الوزاري العربي للسياحة في مجال التميز والابتكار السياحي ، وهو مقترح تقدمت به وزارة السياحة المصرية لايجاد وسيلة لتحفيز القطاعات السياحية المختلفة في الدول العربية وتنمية روح الابتكار والتميز لدى الافراد بما يخدم تنمية وتطوير القطاع السياحي.
كما يبحث الاجتماع اعتماد معايير الجودة السياحية في مجال الاعلام السياحي، وذلك لما للاعلام السياحي من مكانة وأهمية في المجتمع الحديث ولما له من تأثير على كافة اوجه الصناعات والخدمات السياحية ، لافتة الى ان هذه المعايير مقدمة من المنظمة العربية للسياحة للنظر في اعتمادها من المجلس الوزاري العربي للسياحة .

كما سيناقش الاجتماع دور الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في تنمية التعليم والتدريب السياحي في الدول العربية وكذلك دور الهيئة العربية للطيران المدني في دعم السياحة العربية.

وأشارت الظاهر الى ان التوصيات التي ستصدر عن اللجنة سيتم رفعها الى المكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للسياحة في دورته القادمة في مايو المقبل للنظر بشأنها .

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