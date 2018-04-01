ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

الإكوادور تحمل مسلحين كولومبيين مسئولية اختطاف صحفيين محليين

الأحد 01/أبريل/2018 - 03:58 م
صدى البلد
ا ش ا
أعلنت السلطات في الإكوادور اليوم /الأحد/ أن التحقيقات بشأن اختفاء صحفيين اثنين وسائقهما على الحدود مع كولومبيا رجحت احتجازهما لدى مسلحين كولومبيين منشقين.

وأوضح وزير داخلية الإكوادور سيزار نافاس - وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" - أن المعلومات تفيد بأن المختطفين بحالة صحية جيدة ، وأن المسئولين عن اختطافهما هما مسلحان كولومبيان منشقان.

وكانت السلطات في الإكوادور قد أعلنت الأسبوع الماضي اختطاف اثنين من الصحفيين المحليين وسائقهما بعد عبور نقطة تفتيش عسكرية إكوادورية بالقرب من الحدود المضطربة مع دولة كولومبيا.

وكان رئيس الإكوادور لينين مورينو قد صرح في وقت سابق بأنه أرسل 12 ألفا من قواته لتعزيز الأمن على طول الحدود.

ترشيحاتنا

محمد صلاح يكتسح استطلاعاً للرأي بشأن وضع صورته على غلاف «فيفا 2019»

«BEIN SPORTS» تصدم العرب بشأن مونديال كأس العالم

«فيسبوك» يعطل صفحة زعيم حكومة الظل البريطانية بسبب إسرائيل

خبير عسكري: «سيناء 2018» سلسلة من النجاحات المبهرة.. فيديو

شاهد أحدث صورة لمريم ابنة شيرين عبد الوهاب.. اختلفت كثيرًا

حسام البدري يكشف تفاصيل أزمة عبد الله السعيد مع الخطيب.. فيديو

علي ماهر مديرا فنيا لسموحة .. الموسم المقبل

طريقة عمل الفسيخ بالمنزل بربع تكلفة المحلات

#أحد_السعف يتصدر قائمة الهاشتاجات الأكثر تداولا على «تويتر».. صور

حسام البدري يرد على ما أثير حول إمكانية رحيله عن الأهلي .. فيديو

النقض: تأييد حكم الإعدام لقاتل «قبطى» بالإسكندرية

نور الشربيني تواصل تربعها على صدارة التصنيف الدولى للإسكواش

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الأقصر تحتفل بـ"عيد السعف".. صور

درة تقلد جينيفر لوبيز وترتدى نفس الفستان.. صور

نجوم هوليوود يشاركون في جنازة "ستيفن هوكينج"

أقباط المنيا يحتفلون بأحد السعف وسط تشديدات أمنية.. صور

التنسيق الحضاري يدشن مشروع "حكاية شارع" بالتعاون مع محافظة القاهرة.. صور

فيديو

شاهد.. احتفالات كنيسة الشهيد مار جرجس بالفيوم بأحد الشعانين
الأقباط يحتفلون بـ"أحد السعف" بدير الأنبا سمعان.. فيديو وصور
بث مباشر.. مباراة تشيلسي وتوتنهام في الدوري الإنجليزي
خبير عسكري: «سيناء 2018» سلسلة من النجاحات المبهرة.. فيديو
خبير عسكري: «أهالي سيناء» أصبحوا شريكاً أساسياً للقوات المسلحة.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع جذب المزيد من الاستثمارات لمصر بعد انتخابات الرئاسة؟

هل تتوقع جذب المزيد من الاستثمارات لمصر بعد انتخابات الرئاسة؟