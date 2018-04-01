الإكوادور تحمل مسلحين كولومبيين مسئولية اختطاف صحفيين محليين

أعلنت السلطات في الإكوادور اليوم /الأحد/ أن التحقيقات بشأن اختفاء صحفيين اثنين وسائقهما على الحدود مع كولومبيا رجحت احتجازهما لدى مسلحين كولومبيين منشقين.



وأوضح وزير داخلية الإكوادور سيزار نافاس - وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" - أن المعلومات تفيد بأن المختطفين بحالة صحية جيدة ، وأن المسئولين عن اختطافهما هما مسلحان كولومبيان منشقان.



وكانت السلطات في الإكوادور قد أعلنت الأسبوع الماضي اختطاف اثنين من الصحفيين المحليين وسائقهما بعد عبور نقطة تفتيش عسكرية إكوادورية بالقرب من الحدود المضطربة مع دولة كولومبيا.



وكان رئيس الإكوادور لينين مورينو قد صرح في وقت سابق بأنه أرسل 12 ألفا من قواته لتعزيز الأمن على طول الحدود.