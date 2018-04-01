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"العائدون من داعش" على أجندة مناقشات طلاب جامعة أسيوط فى ختام "محاكاة الاتحاد الأوروبي"

الأحد 01/أبريل/2018 - 05:05 م
جانب من الحدث
جانب من الحدث
إيهاب عمر
شهدت جامعة أسيوط اليوم الأحد الجلسة الختامية للموسم الرابع لنموذج محاكاة الاتحاد الأوروبي والذي تنظمه كلية التجارة بعنوان "العائدون من داعش ومفاوضات خروج بريطانيا".

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور أحمد عبده جعيص رئيس الجامعة والدكتور محمد عبداللطيف نائبه لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة المشرف على قطاع التعليم والطلاب، وبحضور الدكتور عبدالسلام نوير عميد كلية التجارة، والدكتور علاء عبدالحفيظ وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والسفير رؤوف عدلي سعد مساعد وزير الخارجية السابق، والإعلامي الكبير أحمد المسلمانى مستشار رئيس الجمهورية السابق، إلى جانب لفيف من الأساتذة وأعضاء هيئة التدريس من كلية التجارة وعدد كبير من الطلاب.

وتمثلت أجندة نموذج محاكاة الاتحاد الأوروبي فى موسمه الرابع مناقشة قضية " العائدون من داعش " كأحد أهم القضايا التى تشكل تهديدًا حقيقيًا لسلم وأمن الاتحاد، كما تم عرض مواقف دول الاتحاد حول كيفية التعامل مع تلك القضية من حيث الدمج والاحتواء كالدنمارك والسويد، أو السجن وسحب الجنسية كألمانيا، بالإضافة إلى مناقشة إشكالية خروج بريطانيا من الاتحاد، إلى جانب التطرق إلى أبرز الملفات العالقة بين الإتحاد الأوروبي وبريطانيا.

وفى مستهل المؤتمر أكد "نوير"، أن هذا النموذج يعد امتدادًا لما حققته نماذج المحاكاة التي نظمتها الكلية خلال الأعوام السابقة والتي أظهرت ما يتمتع به طلاب الكلية من عناصر متميزة ثقافيًا ومعرفيًا وأكثر وعيًا  لما يشهده العالم من تطورات وأحداث متلاحقة، مشيرًا إلى أن نماذج المحاكاة تمثل مشروعات تدريبية للطلاب على مهارات البحث العلمى والعرض والمناقشة والقيادة وإكسابهم مهارات العمل الجماعى والتواصل مع الآخرين، كما تسهم تلك النماذج فى تنمية مهارات التفاوض والإقناع وإدارة الأزمات لدى الطلاب وذلك من خلال تعريفهم بعملية صنع القرار فى الاتحاد الأوروبى وبذلك يسهم فى مجتمع أكثر وعيًا بالعملية السياسية حول العالم.

ومن جانبه أكد الدكتور علاء عبدالحفيظ على دور الأنشطة الطلابية فى تكامل شخصية الطلاب وتعليمهم مهارات العمل الجماعى والإلقاء، مشيرًا إلى أن نموذج محاكاة الاتحاد الأوروبي تمثل أحد تلك الأنشطة والتى جاء اختيارها كنموذج للمحاكاة انطلاقًا من كون الإتحاد الأوروبي نوعا فريدا من المنظمات الدولية ذات السياسة الناجحة التى تكرس قيمة الحوار وقبول الآخر، مشيرًا أن نموذج محاكاة الاتحاد الأوروبى فى موسمه الرابع يهدف إلى إعداد قيادات وكوادر شابة تعلى من قيمة الحوار ونبذ التطرف وإعداد طالب لديه مهارات تساعده على بناء وطنه وتسهم فى بناء شخصية قوية واعية ومثقفة لديها القدرة على تحمل المسئولية.

وفى ذات السياق أكد السفير رؤوف عدلى أن جامعة أسيوط تمثل صورة عصرية مبشرة بما تضمه من طلاب قادرين على حمل راية المستقبل المشرق والنهوض بها قدمًا نحو الإمام، مشيدًا بالقضايا التى طرحها نموذج المحاكاة وبمدى رصانة الفكر والمهنية والتميز الأكاديمي الذى تمتع به الطلاب الممثلين لدول الاتحاد الأوروبى، وفى هذا الإطار أوضح أن الاتحاد الأوروبي استراتيجية قائمة على الدعوة للسلام والتنمية وإقامة علاقات سياسية واقتصادية متعمقة بين دول الشرق الأوسط ومن ضمنها مصر، مشيرًا فى ذلك إلى قوة العلاقات التى تجمع مصر بالاتحاد الأوروبى والتى جاء من أهمها خطة مصر لتصدير الغاز الطبيعى للإتحاد الأوروبى وأثر ذلك فى تعميق المصالح المشتركة بين مصر والاتحاد الأوروبي.

وأشاد الإعلامى أحمد المسلمانى بالنموذج الذى قدمه طلاب جامعة أسيوط من حيث المظهر الشكلى والمضمون الحوارى والأداء الفنى والدبلوماسى الرفيع، كما أبدى إعجابه بمستوى المعلومات التى تضمنها النموذج والتى تعكس الجهد البحثى والتقنى لطلاب جامعة أسيوط  والذين أظهروا نموذجا  ناجحا لدول الاتحاد الأوروبى فى طريقة معالجتهم للقضايا المعاصرة، كما دعا الطلاب إلى الاقتداء بنموذج الاتحاد الأوروبي كأحد النماذج الناجحة التى لابد أن يتخذها الطلاب نبراسًا لهم بعد التخرج، كما حث الطلاب على التمسك بالأمل واستثمار الطاقات وشحذ الهمم لرفعة شأن الوطن.
"العائدون من داعش" على أجندة مناقشات طلاب جامعة أسيوط فى ختام "محاكاة الاتحاد الأوروبي"
"العائدون من داعش" على أجندة مناقشات طلاب جامعة أسيوط فى ختام "محاكاة الاتحاد الأوروبي"
"العائدون من داعش" على أجندة مناقشات طلاب جامعة أسيوط فى ختام "محاكاة الاتحاد الأوروبي"
"العائدون من داعش" على أجندة مناقشات طلاب جامعة أسيوط فى ختام "محاكاة الاتحاد الأوروبي"
"العائدون من داعش" على أجندة مناقشات طلاب جامعة أسيوط فى ختام "محاكاة الاتحاد الأوروبي"
"العائدون من داعش" على أجندة مناقشات طلاب جامعة أسيوط فى ختام "محاكاة الاتحاد الأوروبي"

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