لجنة مشتركة بين المالية والتضامن لبحث صرف 80% من علاوات "المعاشات"

قررت وزارة المالية تشكيل لجنة تنسيقية برئاسة الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة وممثلين من وزارة التضامن الاجتماعي لبحث عملية احتساب الآثار المالية المتعلقة بحكم محكمة القضاء الإداري بأحقية إضافة 80% من مستحقات أصحاب المعاشات.



وأضاف مسئول بارز بالوزارة لـ"صدي البلد" أنه من المقرر أن تعقد اللجنة أولي اجتماعاتها خلال أيام، للتعجيل بصرف كافة المستحقات المالية بأثر رجعي وتحديد طرق الصرف، وإدراجها بتعديلات مشروع الموازنة العامة للسنة المالية 2018/2019 المقبلة.



وكانت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عبد الله عبد النبي، نائب رئيس المجلس ؛ قضت في حكمها أمس، بقبول دعوى إضافة نسبة 80 % من قيمة الخمس علاوات إلى الأجر المتغير لأصحاب المعاشات.



ذكرت الدعوى رقم 16384 لسنة 70 ق المقامة من البدري فرغلي، ضد رئيس الوزراء بصفته، أن الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية دأبت على عدم إعادة تسوية معاش المحالين لبلوغهم سن الستين، على أساس إضافة نسبة 80% من قيمة الخمس علاوات إلى أجرهم المتغير.

