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فكر دينى

الإفتاء تكشف عن «حالة واحدة» لا يدخل فيها كافل اليتيم الجنة

الأحد 01/أبريل/2018 - 05:08 م
الجنة
الجنة
أمل فوزي
قالت دار الإفتاء المصرية، إنه فيما ورد عن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، أن كفالة اليتيم لها أجر كبير.

وأوضحت «الإفتاء» عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن من أطعم يتيمًا من المسلمين مما يأكل ويشرب، أدخله الله تعالى الجنة، إلا في حالة واحدة، وهي عمل ذنب لا يُغفر، مستشهدًا بما ورد في سُنن الترمذي، عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنَّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «مَنْ قَبَضَ يَتِيمًا مِنْ بَيْنِ المُسْلِمِينَ إِلَى طَعَامِهِ وَشَرَابِهِ أَدْخَلَهُ اللَّهُ الجَنَّةَ الْبَتَّةَ، إِلَّا أَنْ يَعْمَلَ ذَنْبًا لَا يُغْفَرُ لَهُ».

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