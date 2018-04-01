البدري أحمد ضيف: المصريون قادرون على بناء وطنهم وصنع مستقبلهم

أشاد النائب البدرى أحمد ضيف، عضو مجلس النواب عن مركز دائرة أسيوط، بنزاهة الانتخابات الرئاسية، وبإقبال المواطنين الكثيف والذي شهده العالم بأكمله على صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم.



وقال "ضيف" فى بيان له إن الشعب المصرى أدى واجبه الوطنى نحو بلاده، و حرص على المشاركة فى العملية الانتخابية من أجل رفع مكانة مصر، وإحباط المخططات الخارجية التى تريد هدم مصر.



ووجه "ضيف" تحية شكر وتقدير للمصريين لمشاركتهم الايجابية فى الانتخابات، وتأييدهم للرئيس عبد الفتاح السيسى، مشيرًا إلى أن الشعب المصرى بعث رسالة لدول العالم تؤكد أنه يقف خلف قيادته السياسية ، مضيفًا أن المصريين وجميع مؤسسات الدولة قادرون على بناء وطنهم وصنع مستقبله.