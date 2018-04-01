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السينما حاضرة على أجندة زيارة ولي العهد السعودي لأمريكا.. محمد بن سلمان يلتقي صناع السينما في «هوليوود» لتعزيز صناعة الترفيه في رؤية 2030

الأحد 01/أبريل/2018 - 08:34 م
صدى البلد
رحيم يسري
  •  محللون: لقاء ولي العهد برواد السينما الأمريكية يمهد لتأسيس بيئة تحتية للسينما السعودية
  •  مساهمة السينما في الناتج المحلي ستصل إلى ٩٠ مليار ريال بشكل مبدئي
  •  المملكة شهدت مؤخرا حفلات للموسيقار العالمي ياني وتامر حسني

تشمل زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز للولايات المتحدة الأمريكية، لقاءات مع صناع السينما في هوليوود، لدعم رؤية المملكة 2030، وتعزيز قطاع الترفيه، كما تشهد مدينة "لوس أنجلوس" فعاليات ثقافية من مؤسسة مسك وإرث لعرض التراث والفن السعودي طوال الزيارة.

ويرى المحللون أن لقاء ولي العهد برواد السينما الأمريكية، سوف يمهد الطريق نحو تأسيس بيئة خصبة، لصناعة سينما سعودية، تتمسك بالمبادئ الإسلامية، ولا تحيد عن العادات والتقاليد الأصيلة، بحسب صحيفة "سبق" السعودية، يساعدها على ذلك وجود مجموعة كبيرة من الفنانين السعوديين المحترفين، ومجموعة أكبر من الهواة، الذين لطالما تمنوا أن يكون لديهم سينما ومسرح، ينشرون من خلالهما إبداعاتهم الفنية، التي تساهم تعزيز التغيير الشامل والمتنوع والمأمول الذي ستحدثه رؤية 2030 على كل أنحاء المجتمع السعودي، ولا يقتصر أبداع المواطنين على "التمثيل" و"الغناء"، وإنما هناك جيل رائع من كتاب القصص والروايات، وكتّاب السيناريو، والمخرجين والمصورين والمونتاج والمنتجين، الذين يعمل بعضهم في دول عربية وأوروبية، ولهم نشاط ملحوظ، ويحلمون أن يكون عطاؤهم الأول والأكبر لبلادهم.

ويضمن قطاع السينما السعودي، بعد انتعاشه ودعمه، توفير الآلاف من فرص العمل للمواطنين، فضلا عن الدخل المتوقع أن تحدثه صناعة السينما المحلية، التي يكون لها جمهور واسع وعريض من السعوديين الباحثين عن سينما نظيفة، لا تخدش الحياء، ولا تؤذي الآذان، وهناك مؤشرات اقتصادية تشير إلى مساهمة السينما في الناتج المحلي، والتي ستصل إلى ٩٠ مليار ريال خلال الثلاث سنوات الأولى، كما أنها سوف تخلق فرص عمل ثابتة تصل إلى ٣٠ ألف وظيفة، وما يقرب من ١٣٠ ألف وظيفة مؤقتة. ويتفق المثقفون على أن افتتاح دور السينما في المملكة ليس بالجديد؛ حيث كانت موجودة بالفعل في السبعينيات والثمانينيات، وتم وقتها إغلاق معظم البرامج الترفيهية، إلى أن جاءت رؤية ٢٠٣٠ لاستعادة الفكر المعتدل الذي كان موجودًا بالفعل.

كانت الهيئة العامة للثقافة السعودية، قد أعلنت الشهر الماضي إطلاق المجلس السعودي للأفلام الذي يهدف إلى تطوير قطاع حيوي وبيئة مزدهرة لصناعة الأفلام والمحتوى في المملكة، من خلال آليات التنمية الاستراتيجية والمستدامة عبر عدة محاور رئيسية للقطاع، ووتم إطلاق المجلس السعودي للأفلام، بعد أن أقرت وزارة الثقافة والإعلام السعودية، بنود لائحة الترخيص لدور السينما في المملكة.

وتشهد المملكة منذ نحو عام تقريبا تحولا في سياساتها تجاه النشاط الثقافي حيث نجحت السعودية في تجاوز فكرة الانغلاق والرجعية والمضي قدما نحو الانفتاح والتحول إلى قبلة ثقافية بدخولها عالم صناعة السينما وتنظيم الحفلات في ظل سياسة انفتاحية استثمارية ملحوظة تحظى بإعجاب الغرب.

وتستعد المملكة لمزيد من الفعاليات تزامنا مع افتتاح صالات عروض سينمائية في الفترة المقبلة بعد السماح بها أخيرا وكان قرار السماح للنساء بقيادة السيارات بداية هذا الانفتاح حيث أصبحت نساء المملكة بإمكانهن قيادة السيارات والتنقل بمفردهن وحضور الحفلات والفعاليات في مشهد لم تعرفه السعودية من قبل.

وشهدت المملكة مؤخرا عدة حفلات منها للموسيقار العالمي ياني الذي أحيا سلسلة حفلات فنية في السعودية لأول مرة في تاريخه وسط حضور جماهيري، إضافة إلى عشرات الفعاليات والمعارض وحفلات المطربين العرب كان آخرهم المطرب تامر حسني، وكان الملفت في كافة الفعاليات هو الحضور النسائي الكبير الذي غير مفهوم المملكة المغلقة.

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